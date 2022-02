Stefano De Martino e Belen, più vicini che mai: ancora incontri notturni – FOTO

Stefano De Martino e Belen Rodriguez più vicini che mai: la coppia si sta frequentando nuovamente, le foto non ingannano!

Ormai è chiaro: non sono soltanto due semplici genitori che fanno gli interessi dei propri figli. La coppia è più vicina che mai negli ultimi tempi, galeotto fu quel ritorno a Milano Malpensa dal viaggio in Uruguay.

Whoopse sempre sul pezzo ha sorpreso nuovamente Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il portale di gossip, questa volta, li ha beccati durante una cena all’Armani Hotel da cui la stessa showgirl ha postato una foto di un piatto di spaghetti sui social. I due si sono concessi una cena a lume di candela, soli, per la prima volta senza altri amici o parenti con loro.

Come raccolto da Whoopse, elegantissimi, Belen e Stefano dopo la cena sono andati a casa del conduttore partenopeo esattamente come si evince in foto. Che sia tornato il sereno tra i due? Non è da escludere visti gli incontri sempre più frequenti tra la showgirl argentina ed lo showman partenopeo.

Stefano e Belen in onda su due canali diversi: i programmi previsti

Oltre all’amore che sembra andare nuovamente a gonfie vele, la coppia ha voglia di rimettersi in gioco anche dal punto di vista lavorativo. Da un lato, Stefano De Martino è reduce dal successo di Bar Stella in seconda serata su Rai 2 e sempre sulla stessa rete è pronto a rimettere in campo Stasera Tutto è Possibile con l’aiuto degli amici e colleghi Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Dall’altro lato, invece, Belen Rodriguez promette fedeltà a Mediaset, ma ancor più al collega Teo Mammucari: dopo Tù si que vales e Scherzi a Parte, i due si affiancheranno nuovamente alla conduzione de Le Iene. Mentre Mammucari è una vecchia conoscenza del programma, lo stesso non si può dire per la showgirl argentina che, nonostante gli anni d’esperienza a Mediaset non ha mai messo piede prima alla trasmissione di Davide Parenti.