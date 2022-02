Silvia Toffanin mastica amaro, nessuno poteva immaginare questa mazzata. Una domenica completamente da dimenticare per lei

La settimana del Festival di Sanremo ha fatto modificare i palinsesti e così gli spettatori sono rimasti disorientati. La dimostrazione più evidente è arrivata con gli ascolti tv di domenica 6 febbraio, una vera mazzata per molti.

A cominciare da Silvia Toffanin che fino ad oggi è sempre andata bene con la doppia versione di Verissimo al sabato e alla domenica.

Su Rai1 Domenica In da Sanremo è la scelta di 5.418.000 spettatori (30.4%) nella prima parte, in onda dalle 14.01 alle 14.53; di 5.207.000 spettatori (31.3%) nella seconda, in onda dalle 14.58 alle 17.08 e di 5.148.000 spettatori (29%) nella terza, in onda dalle 17.17 alle 18.45. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.117.000 spettatori con l’11.7%, Amici 2.559.000 (14.9%), Verissimo Domenica 2.265.000 (13.7%) nella prima parte e 2.330.000 (12.8%) nella seconda

Silvia Toffanin mastica amaro, il grande vincitore è Fabio Fazio con Papa Francesco

Access Prime Time

Su Rai 1 DietroFestival sigla il 13.4% con 3.620.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.113.000 spettatori con uno share dell’11.5%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.285.000 spettatori (4.8%). Su Rete 4 Controcorrente fa compagnia a 836.000 spettatori nella prima parte (3.2%) e a 714.000 (2.6%) nella seconda. Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa è la scelta di 4.017.000 spettatori con il 16.1% di share. Su La7 In Onda sigla l’1.9% con 523.000 spettatori. Su TV8 4 Ristoranti segna l’1.7% con 447.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 262.000 (1%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.588.000 spettatori (23.2%) e L’Eredità 5.346.000 spettatori (24.3%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.823.000 spettatori con il 14.7% di share e Avanti un Altro! 2.484.000 (11.6%). Su Rai2 Novantesimo Minuto interessa a 893.000 spettatori (4.4%) e NCIS a 633.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 il TGR segna il 14.3% con 3.257.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha totalizzato 689.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 788.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 La7 Doc – Elisabetta II Una Vita da Sovrana si porta all’1.2% con 240.000 spettatori.

Nella serata di ieri, domenica 6 febbraio 2022, su Rai1 L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato 4.650.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Canale 5 Avanti un altro… Pure di Sera! ha raccolto davanti al video 2.484.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 726.000 spettatori (2.7%) e CSI: Vegas di 819.000 (3.3%). Su Italia 1 Rampage – Furia Animale ha intrattenuto 980.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.37 alle 22.15, ha raccolto davanti al video 6.731.000 spettatori pari ad uno share del 25.4% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.18 alle 23.53, interessa a 2.464.000 spettatori con il 12.8% di share. Su Rete4 Controcorrente è stato visto da 524.000 spettatori con il 2.9% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 2.8% con 709.000 spettatori nella prima parte in onda dalle 21.18 alle 22.55 e il 4.5% con 532.000 spettatori nella seconda, in onda dalle 23.01 alle 24.55. Su Tv8 Una serata Speciale è la scelta di 183.000 spettatori (0.8%) mentre sul Nove Terrybilmente Divagante segna l’1.8% con 403.000 spettatori. Sul 20 Blood Father si porta al 2.4% con 583.000 spettatori.

