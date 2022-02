Serie A, clamoroso ritorno per Sebastian Giovinco: è tutto fatto. L’ex giocatore della Juventus era svincolato dopo le esperienze in Canada e Arabia Saudita

Secondo quanto riferito da Sky Sport l’operazione andrà in porto in queste ore e permetterà ai blucerchiati di rimediare all’infortunio di Gabbiadini.

La splendida vittoria della Sampdoria contro il Sassuolo (4-0) ha lasciato comunque l’amaro in bocca a mister Giampaolo. Il ritorno sulla panchina blucerchiata ha portato 3 punti ma anche un pesante infortunio. Manolo Gabbiani, dopo un grande girone d’andata (6 gol e 2 assist) ha accusato un problema al ginocchio, dovendo abbandonare immediatamente il campo. La risonanza magnetica è prevista nelle prossime ore ma si teme possa trattarsi di qualcosa di grave. La sua stagione può essere già terminata. Proprio per questo la Samp si è già mossa sul mercato per accontentare il suo allenatore e coprire un ruolo in attacco. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, infatti, è atteso nella giornata di lunedì a Genova Sebastian Giovinco. ‘La Formica Atomica‘, come era ribattezzato ai tempi della Juventus, era svincolato e firmerà un contratto di sei mesi, sino al termine della stagione.

Sebastian Giovinco torna in Serie A: tutto fatto con la Sampdoria per sostituire Gabbiadini

Giovinco aveva lasciato la Serie A nel 2015, quando dopo aver conquistato due scudetti con la Juventus di Conte (2012-2013; 2013/2014) accettò le lusinghe economiche della Major League Soccer, accasandosi al Toronto. Con i candesi ha disputato 142 partite mettendo a segno ben 83 gol e diventando una leggenda della squadra (verrà emulato da Insigne?).

Dal Nord America si era trasferito nel 2019 a Riyad, in Arabia Saudita, con l’Al-Hilal. Anche qui un ruolino discreto con 16 gol in 83 presenze. Da qualche mese si allenava per conto suo in attesa di una chiamata che è arrivata proprio adesso. La Sampdoria completa così una grande campagna di rafforzamento a gennaio, con gli arrivi di Stefano Sensi dall’Inter (già decisivo ieri), Supryaga (dalla Dinamo Kiev) e appunto Giovinco. Una bella iniezione di talento ed esperienza per rendere il compito di mister Giampaolo più agevole di quello avuto da Roberto D’Aversa. Una salvezza tranquilla ora è davvero auspicabile per tutti i tifosi blucerchiati.