Sanremo, Blanco esce allo scoperto: “Vi svelo perchè non abbiamo esultato”

La canzone “Brividi” di Mahmood e Blanco ha letteralmente sbancato in questo Sanremo 2022: nessuno dei due, però, alla notizia della vittoria ha esultato. Ecco il retroscena spiegato da uno dei due vincitori del Festival della musica italiana.

Mahmood e Blanco hanno fin da subito incuriosito come duetto maschile in gara a Sanremo 2022. Da quando si sono esibiti per la prima volta, hanno subito conquistato il pubblico in maniera trasversale. Hanno quasi sempre occupato i primi posti della classifica, anche se spesso al Festival c’è stato un ribaltone della classifica durante l’ultima serata.

Mahmood e Blanco, invece, sono stati una certezza in tutte e cinque le serate, ed hanno stravinto nella finale. Quello che forse ha colpito il pubblico, è che nessuno dei due sembra aver festeggiato quando è stato acclamato come vincitore. Il paragone con Gianni Morandi e Jovanotti, vincitori della serata cover, è davvero incredibile.

Sanremo 2022, Blanco e Mahmood spiegano cosa è successo dopo la vittoria e perchè non hanno esultato

Il giornale Leggo ha intervistato Blanco e Mahmood ed ha cercato di fare chiarezza sulla loro mancata esultanza dopo la vittoria. Ci pensa Blanco a spiegare cosa è successo: semplicemente, non si sono resi conto di nulla. Solo in un secondo momento, guardando le registrazioni, hanno notato di essere rimasti immobili sul palco.

LEGGI ANCHE >>> Francesca Michielin, incidente imbarazzante a Sanremo 2022: “Ho visto la morte” – VIDEO

NON PERDERTI >>> Star di Sanremo 2022 e cantante amatissimo dal pubblico: lo riconosci?

Del resto, spiega Blanco, erano affiancati da due icone della musica leggera italiana come Gianni Morandi ed Elisa. Per qualche motivo, se avessero esultato con loro di fianco, gli sarebbe sembrato di mancargli di rispetto. Solo a tarda notte i due cantanti hanno lasciato andare la tensione ed hanno iniziato a gridare e festeggiare.

L’affetto dei fan ancora prima che iniziasse Sanremo

Blanco spiega che i suoi fan gli sono stati vicinissimo in tutta questa avventura. Sono davvero tanti quelli che hanno stazionato sotto il suo albergo giorno e notte. A lui tutto questo fa molto piacere, perchè gli fa sentire che i suoi ammiratori riescono a comprendere davvero le sue canzoni e far proprie le sue parole.

Ecco un divertente filmato che cattura alcuni istanti dietro le quinte di Sanremo 2022. Il blog Trash Italiano, che ha diffuso il video, commenta: “Tutti quanti abbiamo un amico come Mahmood“.