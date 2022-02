Royal Family, Kate Middleton contro Camilla: i suoi fan sono esplosi! La moglie di William ha fatto letteralmente impazzire la rete

Il pubblico inglese sostiene ormai da tempo la figura della duchessa di Cambridge come futura regina di Buckingham Palace. I sondaggi sono tutti dalla sua parte.

Il 6 febbraio 2022 rimarrà nella storia della Gran Bretagna come l’Accession Day più importante della storia. La data è riferita infatti all’investitura della Regina Elisabetta nel 1952, quando prese il posto del padre, Re Giorgio VI, scomparso prematuramente. Quello di quest’anno ha un sapore storico visto che si tratta del famoso Giubileo di Platino, ovvero 70 anni alla guida del Regno Unito. Un fatidico traguardo (mai nessuno era arrivato a tanto nella storia dei Windsor) che la monarca ha festeggiato privatamente. Nel week end del 3-5 giugno sono attesi i festeggiamenti ufficiali, con tutto il resto della Royal Family e con l’apertura nei confronti del pubblico (diverse celebrazioni in programma, con la speranza che il Covid dia definitivamente tregua).

La Regina nel suo discorso di ieri, ha affermato che desidera vedere Camilla, duchessa di Cornovaglia, come futura regina consorte, al fianco del suo Carlo, una volta che salirà sul trono. Un’ulteriore testimonianza degli ottimi rapporti tra le due, dopo qualche dissapore iniziale, parecchi anni fa. Questa affermazione pubblica ha scatenato però anche la rete e molti sudditi di Sua Maestà. Il tutto è legato alla volontà del pubblico di vedere Kate Middleton come regina.

Royal Family, la Regina Elisabetta “incorona” Camilla: i fan sono tutti con Kate

Una nuova analisi di Bed Kingdom ha rivelato che le ricerche online di “Queen Kate” sono salite alle stelle, superando oltre sei volte il volume medio. La notizia ha portato i fan reali a chiedersi se la duchessa di Cambridge, 40 anni, seguirà l’esempio quando il principe William, 39 anni, un giorno diventerà re.

Le ricerche di “Kate sarà Regina” sono aumentate del 2.303 percento al di sopra del volume medio di ricerca.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Kate e William lasciano tutto per stare vicino alla regina?

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, lo “schiaffo” di Kate a Meghan: la Middleton ha stravinto!

Entrando nello specifico di quanto affermato da Elisabetta II per il Giubileo di Platino si può notare come il suo discorso fosse davvero molto sentito.

“Sono eternamente grata e riconoscente per la lealtà e l’affetto che continuare a darmi. E quando, a suo tempo, mio ​​figlio Carlo diventerà re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che mi avete sempre dato. Vorrei esprimere il desiderio che quando verrà quel momento, Camilla sia riconosciuta come regina consorte mentre proseguirà nel suo leale servizio“. Insomma un’investitura a tutto tondo che i fan sperano possa essere riconosciuta anche a Kate in futuro. Camilla d’altronde non ha lo stesso appeal nella duchessa di Cambridge, né con le nuove che con le vecchie generazioni.