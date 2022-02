“Perché tutta questa violenza?”, scintille a distanza tra Noemi e Barù: cos’è successo

Grande colpo di scena tra dentro e fuori la Casa del GF Vip 6. Noemi e Barù Gaetani fanno scintille a distanza: affermazioni gravi.

Le affermazioni di Barù nella Casa più spiata d’Italia non sono sfuggite agli utenti più attenti. Interpellata su Instagram, Noemi rompe il silenzio e dice la sua sul concorrente del GF Vip: “Perché tutta questa violenza?”.

“Non si può piacere a tutti”: con queste parole Noemi ha mandato la stoccata a Barù Gaetani, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Ma procediamo con ordine su quanto accaduto tra la cantante e il nipote di Costantino della Gherardesca. In questi giorni gli autori del seguitissimo reality di Mediaset hanno fatto risuonare nella Casa di Cinecittà le canzoni in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Ebbene, un commento di Barù su Noemi non è sfuggito agli utenti più attenti che non hanno perso tempo a sottoporre la questione alla diretta interessata. L’artista, conclusa l’ennesima esperienza sul palcoscenico dell’Ariston, ha deciso di dedicare un po’ di tempo ai suoi fans lanciando il box delle domande su Instagram: “Facciamo quattro chiacchiere”. Qui un utente le ha immediatamente chiesto cosa ne pensasse sulle gravi affermazioni di Barù sul suo conto.

Gravi le affermazioni di Barù al GF Vip 6: la risposta di Noemi arriva puntuale

Nella Casa del GF Vip 6 gli autori hanno fatto ascoltare ai concorrenti ancora in gioco le canzoni che hanno gareggiato alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i tanti artisti però, Barù avrebbe mostrato il suo ‘disprezzo’ nei confronti di Noemi con una grave affermazione.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Barbara D’Urso anticipa una clamorosa novità: cosa sta per succedere

LEGGI ANCHE QUESTO>>> GF Vip 6, concorrente in lacrime: “Vittima di un ricatto”. Cos’è successo



La risposta dell’artista all’enologo ed influencer e food blogger è arrivata puntuale con tanto di tag alla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip: “Non si può piacere a tutti.. Però perché tutta questa violenza?“. Dopo questo episodio, ritenuto da molti indecente, Alfonso Signorini stasera potrebbe affrontare la questione con il diretto interessato. Come reagirà il nipote di Costantino della Gherardesca alla risposta dell’artista che sul palcoscenico dell’Ariston ha portato “Ti amo non lo so dire”? Staremo a vedere.