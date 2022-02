Netflix sblocca una fastidiosissima funzione: gli utenti possono esultare

Arriva una grandissima novità per tutti gli utenti di Netflix. L’applicazione ha infatti sbloccato una fastidiosissima funzione: qual è.

Non finiscono mai le novità nemmeno su Netflix, con l’applicazione di streaming video che finalmente ha sbloccato una funzione giudicata fastidiosissima. Adesso tutti gli utenti potranno festeggiare.

Netflix ha finalmente deciso di sbloccare una funzionalità che da molti utenti era considerata davvero fastidiosa. Infatti quando si inizia a vedere un film e si decide di interromperlo, quello stesso titolo resta nella sezione ‘continua a guardare‘, almeno fino a quando questa serie non scorrerà in fondo agli slot. Inizialmente questa funzione nasceva come comodità. Infatti anche interrompendo un film a metà, o vedendo in sequenza gli episodi di una serie, si può sempre ricominciare con grande semplicità da dove ci si era interrotti.

Nonostante questa funzionalità sia comoda, gli utenti chiedevano comunque la possibilità di attivarla o disattivarla, visto che proprio la sua staticità potrebbe creare dei problemi. Questo infatti è un problema specialmente per coloro che condividono gli account. Proprio per coloro che condividono l’abbonamento potrebbe risultare fastidioso vedere che gli altri sappiano cosa stava guardando. Ancora più semplicemente, invece, alcuni utenti volevano evitare di vedersi riproposti titoli non piaciuti o che non si intende finire.

Netflix, grande novità per gli utenti: più scelta sulla fastidiosa funzione

Dopo varie richieste degli utenti, Netflix ha deciso di implementare la funzione ‘togli dal continua a guardare‘, nella lista delle possibilità che si trova accanto ad ogni titolo. Questa opzione si andrà ad aggiungere nella homepage al fianco delle funzionalità: “aggiungi alla mia lista”, “lingua e sottotitoli” ed altre opzioni. Quindi adesso gli utenti potranno togliere qualsiasi titolo dal continua a guardare ed in qualsiasi momento.

Fino a prima di questa novità infatti si poteva solamente scorrere la serie fino agli ultimi minuti dell’ultimo episodio. La stessa cosa valeva anche per i film, ma la soluzione era considerata senza ombra di dubbi troppo poco comoda. Questa opzione rivoluzionaria, in realtà, era già presente sulla versione mobile dell’app ed adesso sta arrivando su tutti i dispositivi.