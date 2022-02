Napoli, scarcerato il tabaccaio che rubò il Gratta e Vinci: “Incapace di intendere e di volere”

“Parzialmente incapace di intendere e di volere”. Queste le conclusioni della perizia psichiatrica a carico di Gaetano Scutellaro, il tabaccaio di Materdei che alcuni mesi fa è diventato famoso per aver rubato un Gratta e Vinci da 500mila euro a una cliente. L’uomo, classe 1964, affronterà lo stesso il processo, ma resterà ai domiciliari in modo da poter ricevere cure adatte alle sue condizioni psicologiche.

GUARDA ANCHE: ESCLUSIVO – Gratta&Vinci rubato a Napoli, parla il tabaccaio accusato di furto: “L’ho comprato io, non la signora anziana”

La ricostruzione della vicenda

La vicenda la ricorderanno tutti. Una donna di 77 anni aveva comprato un biglietto Gratta e Vinci nella tabaccheria dei parenti di Scutellaro. Quando lo aveva fatto controllare dall’uomo, lui lo aveva infilato in tasca e, salito sullo scooter scappò.

Aveva poi deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare quella che per lui era una calunnia, tentando di smentire quanto denunciato dalla vittima. Ma le indagini avevano appurato che in realtà, la vincitrice del Gratta e Vinci era la cliente e che Scutellaro aveva anche provato a trattare con una familiare di lei, offrendo la restituzione del premio in cambio di una parte della somma e del ritiro della denuncia. Ricercato dai carabinieri, Scutellaro era finito in manette, dopo essere stato bloccato dalla Polizia di Frontiera all’aeroporto di Fiumucino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Gratta e Vinci rubato a Napoli, l’intervista-scoop di iNews24 al tabaccaio ripresa da tutti i notiziari

L’avvocato di Gaetano Scutellaro fin dall’inizio ha sostenuto che il suo cliente fosse incapace di intendere e di volere

Fin dall’inizio della vicenda Vincenzo Strazzullo, avvocato di Gaetano Scutellaro, aveva sostenuto che il suo assistito fosse incapace di intendere e di volere e che le sue condizioni psicologiche fossero incompatibili con il carcere. Adele Masi, psichiatra consulente del giudice per le indagini preliminari, ha confermato quella tesi sostenendo che Scutellaro “era in uno stato di incapacità parziale di intendere e volere”.