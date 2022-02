“Viva per miracolo”, incidente per Federica Panicucci: cos’è successo – FOTO

Federica Panicucci è stata vittima di un particolare e pericoloso incidente: la denuncia sui social da parte della conduttrice

Grande paura per la conduttrice che è stata vittima di un incidente all’interno della sua stessa auto: sui social ha postato le foto per denunciare l’accaduto e per chiedere alle persone che la seguono di fare molta attenzione.

La conduttrice di Mattino 5 è stata vittima di uno spiacevole incidente di cui ne ha denunciato l’accaduto sui social: “Questo è il tetto vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno. Per fortuna il vetro ha resistito. Sono viva per miracolo”.

Un forte spavento per Federica Panicucci che ha documentato tutto sui social con foto dettagliate dell’auto a pezzi. Fortunatamente la conduttrice sta bene, non ha riportato alcun danno fisico, ma sicuramente un forte spavento per quel che sarebbe potuto accadere.

Federica Panicucci, le foto dell’incidente con l’auto

Uno scenario veramente spaventoso per Federica Panicucci che è stata salvata, probabilmente, dal solo fatto che la tegola non ha colpito il punto giusto del vetro che, altrimenti, sarebbe caduto in frantumi su di lei. Tutto è bene quel che finisce bene, senza dubbio, ma le raffiche di vento non grazieranno tutti: è questo il motivo per cui la Protezione Civile, ogni volta che viene emanata un’allerta prega di controllare che tutti gli oggetti fuori al balcone siano saldamente fermi, al fine di evitare danni del genere.

Federica Panicucci non è stata l’unica a dover far fronte al problema delle raffiche di vento. Stamattina il vincitore del 72° Festival di Sanremo, a Radio Deejay, ha raccontato di aver fatto tardi proprio per questo fenomeno. In particolare, Mahmood è stato impegnato a raccogliere i cocci di un vaso che, per il vento, si è rovesciato ed oltre ad aver perso il terreno ha anche fatto danni. Prima che questi fossero irreversibili, il cantautore ha raccolto tutto e poi fatto tardi per l’intervista.

Insomma, meglio stare attenti nei giorni in cui questo tipo di fenomeni atmosferici sono amplificati perché si potrebbe incorrere in spiacevoli incidenti.