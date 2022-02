Meteo, tornano temporali e neve: blitz Artico in arrivo

Un nuovo blitz artico è pronto a colpire la penisola italiana, con un meteo caratterizzato da temporali ed anche qualche nevicata: i dettagli.

Nel corso di questo inizio di settimana, un blitz artico farà precipitare le condizioni meteo del nostro paese. Tornano quindi a cadere le piogge ed anche fiocchi di neve a bassa quota: cosa succederà nelle prossime ore.

L’Italia è pronta a subire la discesa dalle gelide regioni del Nord di un vero e proprio blitz artico, in grado di sfruttare il momentaneo ritiro dell’alta pressione verso ovest. L’inizio della prossima settimana porterà quindi ovunque tanto vento e su alcuni angoli del Paese anche temporali e neve. A riparare l’Italia dal grande freddo, ci penserà ancora una volta la catena alpina. I venti così saranno costretti a seguire traiettorie diverse.

Per questo motivo la discesa artica sulla penisola avrà degli effetti poco omogenei anche dal punto di vista del meteo. Infatti da un lato avremo un rinforzo dei venti di Maestrale, mentre dall’altro avremo i venti di Bora e Grecale che risulteranno i grandi protagonisti. Solamente a Nordovest, invece, i venti riusciranno a fare breccia a tra le vette alpine riuscendo così a correre a grandi passi verso le adiacenti zone pianeggianti. Questo lunedì quindi sarà instabile a causa proprio di questa discesa artica.

Meteo, tornano i temporali sul paese: tutte le previsioni

Questa settimana si aprirà con un freddo in transito su tutte le regioni italiane. Infatti le correnti artiche stanno portando anche correnti forti sulla penisola. Nonostante ciò avremo le Alpi che devieranno la loro corso, andando quindi a creare una situazione non omogenea per tutte le regioni. Avremo quindi solamente uno strappo alla maglia anticiclonica che sta caratterizzando le ultime settimane. Andiamo quindi a vedere le previsioni sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo delle residue nevicate sulle Alpi di confine, che andranno a colpire specialmente tra le ore notturne e la mattina. In pianura avremo in prevalenza un clima soleggiato, fatta eccezione per qualche foschia che potrebbe ridurre la visibilità. Le temperature risulteranno sorprendentemente in aumento, con valori massimi che andranno dagli 11 ai 16 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo del tempo instabile al mattino, con piogge che andranno a bagnare principalmente il versante adriatico. Mentre invece le regioni tirreniche risulteranno più soleggiate, fatta eccezione per qualche pioggia in caduta sul Lazio. Le temperature qui risulteranno in calo, con valori termici massimi che andranno quindi ad oscillare tra i 10 ed i 15 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione meteorologica instabile sull’intero settore. Fin dal mattino avremo piogge a partire dai settori tirrenici in estensione su tutti i settori peninsulari, durante le ore pomeridiane. Anche le temperature risulteranno in lieve diminuzione, con massime che si stabilizzeranno tra gli 11 ed i 16 gradi.