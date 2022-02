Mahmood e Blanco stroncati da un famoso collega: “Ma stanno bene?” Dopo la vittoria al Festival di Sanremo non tutti hanno apprezzato

Ora che conosciamo tutti i risultati di Sanremo 2022 possiamo anche mandarlo in archivio anche se a maggio Mahmood e Blanco torneranno protagonisti. Toccherà a loro rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest e non tutti hanno gradito.

Perché in mezzo ai 13 milioni di spettatori della serata finale c’erano anche musicisti e cantanti che quel palco lo conoscono bene. Come Marco Castoldi/Morgan che è stato invitato da Red Ronnie nel suo programma su Youtube ‘Let’s spend the night together’. E lì prima della finale ha ascoltato Brividi che fino ad allora gli era rimasta sconosciuta

Ecco, la sua reazione non è stata propriamente entusiasta. L’ha considerato un pezzo ironico, perché altrimenti non avrebbe avuto senso. Come non ha senso secondo lui questa coppia. “Ma chi è Blanco?”, ha chiesto a Red Ronnie che gli ha risposto citando i grandi numeri di Spotify.

Mahmood e Blanco stroncati da un famoso collega: “Come se fossero caricature”

Poi però sono partite le prime note, la voce di Mahmood, e Morgan ha ironizzato: “Sento un tipo che… Ma sta bene? E mi chiedo: sono convinti o ridono dentro quando cantano in questo modo? È come se fossero delle caricature del canto”.

Mahmood quando ancora era un artista in erba ci aveva provato con X Factor. Lui come suo coach cosa avrebbe fatto? “Non sopporto queste cose: gliele avrei tolte tutte. Gli avrei detto fin da subito: “Comincia a togliere i versi che fai quando canti, poi ne parliamo”. Però vende e vince, quindi ha ragione lui: “Se alla gente piace questa roba, va bene: fate pure incetta di cantanti caricatura”.

LEGGI ANCHE >>> Francesca Michielin, incidente imbarazzante a Sanremo 2022: “Ho visto la morte” – VIDEO

LEGGI ANCHE >>> Silvia Toffanin mastica amaro, nessuno poteva immaginare questa mazzata

La conclusione è nel suo stile: “Perfetto che vinca questa roba, altrimenti non sarebbe un Festival di me**a. Ma non si può scherzare su Sanremo? Si fa satira sulla politica, sul Papa, ma sui cantanti al Festival non è possibile? Io su Amadeus la faccio eccome, perché so che lui ha senso dell’umorismo”.