M5S, tribunale di Napoli sospende lo statuto per “gravi vizi nel processo decisionale”. Conte decade

I provvedimenti del 3 e 5 agosto sono stati resi inefficaci in via cautelare per “gravi vizi nel processo decisionale”. Secondo il giudice, non si sarebbe raggiunto il quorum a causa dell’esclusone dal voto di oltre un terzo degli iscritti.

Il giudice della settima sezione civile del tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere di agosto, con le quali il Movimento 5 Stelle ha modificato lo statuto e scelto Giuseppe Conte come presidente.

Si tratta di quasi 82mila persone che erano iscritte al M5S da meno di sei mesi, e come già accaduto in precedenza, non erano ammesse al voto.

A dicembre il tribunale aveva rigettato l’istanza, la decisione arriva dopo il reclamo degli iscritti

Il ricorso era stato promosso a fine settembre da un gruppo di attivisti napoletani difesi dall’avvocato Lorenzo Borrè, a cui si sono aggiunti altri iscritti in Italia. Il 24 dicembre, sempre la settima sezione civile aveva rigettato l’istanza di sospensione dello Statuto. Gli attivisti avevano presentato un reclamo a questa decisione. Da lì, un nuovo esame, da cui è scaturita la decisione di oggi.

“È stato ripristinato il principio della necessità alla partecipazione di tutti gli iscritti nell’adozione delle scelte fondamentali del nostro Movimento. Chi ha sbagliato deve farsi da parte”, sono le parole degli attivisti, che hanno presentato il ricorso, dette a Il Fatto Quotidiano. Alcuni parlamentari contattati da iNews24 hanno preferito non commentare ancora la vicenda, in attesa che la magistratura faccia il suo corso.

“L’unica cosa che possono fare ora la può fare Beppe Grillo”, ha affermato l’avvocato Lorenzo Borrè, “indire le votazioni del comitato direttivo del Movimento 5 Stelle, come fece lo scorso 29 giugno. E ripartire da lì. Solo sto aver votato il nuovo comitato direttivo, si possono eleggere i nuovi membri del comitato di garanzia, i probiviri ecc. Qualsiasi decisione può essere facilmente impugnata”. Beppe Grillo non ha commentato la vicenda e il suo staff ha fatto sapere all’Adnkronos che non andrà a Roma.