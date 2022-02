M5s, Conte sospeso: “Il mio ruolo non dipende dalle carte bollate”

“La mia leadership del Movimento 5 Stelle è fondata su una profonda condivisione di principi e di valori. Quindi è un legame politico prima che giuridico. Non dipende dalle carte bollate e lo dico consapevole di essere anche un avvocato”. Così, ai giornalisti Giuseppe Conte, che è stato appena sospeso in via cautelare da presidente del M5S, al termine di una riunione a cui hanno partecipato anche Stefano Patuanelli e Vito Crimi.