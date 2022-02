M5S, Conte sospeso. Iovino a iNews24: “Fiducia nella magistratura. Avvieremo un dibattito interno trasparente”

"È arrivato un fulmine a ciel sereno, ma non possiamo mettere da parte il percorso che abbiamo in queste settimane verso una seria riflessione interna sulla direzione che dovrà prendere il Movimento”, aggiunge.

“La magistratura farà il suo corso, ma c’è bisogno di un provvedimento politico interno al Movimento per ascoltare tutti gli iscritti”. Così, ai microfoni di iNews24, il deputato 5 Stelle Luigi Iovino commenta la decisione del tribunale di Napoli di sospendere in via cautelare lo statuto e la nomina di Giuseppe Conte come presidente.

Il ricorso degli attivisti è stato accolto. Cosa succederà ora?

“Rispettiamo, come abbiamo sempre fatto, il ruolo e il giudizio della magistratura. Ma sicuramente alcune questioni vanno risolte politicamente, avviando un sano confronto e un dibattito interno, ascoltando anche chi la pensa diversamente. Non vogliamo perdere nessuno. La forza del Movimento è sempre stata riuscire a mettere insieme più visioni e più anime senza escludere gli iscritti solo per paura di avere opinioni differenti”;

Non era già successo che chi era iscritto da meno di sei mesi al Movimento venisse escludo dal voto?

“Anche questa riguarda una decisione giuridica e io non la commento. È arrivato un fulmine a ciel sereno, ma non possiamo mettere da parte il percorso che abbiamo avviato in queste settimane verso una seria riflessione interna sulla direzione che dovrà prendere il Movimento”;

Chi prenderà il posto di Conte?

“Questo dipenderà dal garante. Rispettiamo Beppe Grillo e attendiamo che ci dia indicazioni”;

Su cosa c’è stato il confronto durante l’ultima riunione?

“Vogliamo che si apra un dibattito serio e costruttivo, dove possiamo finalmente parlarci guardandoci negli occhi e non lanciandoci segnali e guanti di sfida attraverso i giornali. Abbiamo un progetto da portare avanti, i duelli rusticani non servono a nulla”;

Luigi Di Maio si è dimesso dal Comitato di garanzia ed ha affermato che “il dialogo è importante, le anime del Movimento devono poter esprimere le loro idee”. Cosa sta succedendo nel M5S?

“Quello di Luigi Di Maio è stato un gesto coraggioso che da un lato ha dato a lui stesso la possibilità di poter parlare senza veli, svestendosi di una carica che gli avrebbe frenato una certa libertà di pensiero. Dall’altro ha dato la possibilità di aprire a un confronto che auspichiamo in tanti e da tempo”;

Le tensioni tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono cominciate durante la corsa per le elezioni al Quirinale, sul nome di Elisabetta Belloni. Quali sono gli altri temi che si dovranno affrontare ritrovare un equilibrio?

“Vogliamo ritrovare una maggiore democrazia interna, tornare a un Movimento nel quale tutti possiamo dare un contributo. Se abbiamo ottenuto risultati è stato sempre e soltanto grazie alla forza del gruppo”;

C’è chi ha affermato che Giuseppe Conte non rappresenti tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle. È vero?

“Da un capo politico ci aspettiamo che faccia un’operazione di chiarezza e trasparenza e non lavori perché ci siano ombre su certe scelte. Ora è il momento di unire, di parlar chiaro. Non siamo mai stata la forza politica delle correnti e non vogliamo certo cominciare a esserlo ora”;

C’è la possibilità che Conte venga sostituito o che il M5S si spacchi?

“È fuori discussione l’ipotesi di una scissione. Il capo politico è stato scelto dalla maggioranza degli iscritti e il suo mandato resta nelle loro mani. Ora, però, bisognerà vedere cosa accadrà dopo questa decisione dei giudici del Tribunale di Napoli, che di fatto riporterebbe la guida del Movimento all’anno zero”;

Quali sono le preoccupazioni di voi parlamentari?

“L’unica nostra vera preoccupazione è rimetterci al lavoro per il Paese e al più presto uniti e avendo come obiettivo il lavoro che stiamo portando avanti in Parlamento e al Governo”.