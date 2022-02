L’amica geniale 3 anticipazioni: Lila in grande difficoltà, matrimonio a sorpresa

Spuntano le prime anticipazioni sulle nuove puntate de ‘L’amica geniale 3’. Andiamo quindi a vedere cosa succederà a Lila, sempre più in difficoltà.

Le nuove puntate de ‘L’amica Geniale’ sono state accolte con grande entusiasmo dal pubblico della Rai, affezionato oramai alla serie tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante: ecco cosa succederà nelle prossime puntate.

L’attesa è terminata per tutti i fan de L’amica geniale che attendevano con ansia l’arrivo della terza stagione della serie televisiva. Proprio nella prima serata di ieri, la Rai ha trasmesso i primi due episodi della nuova stagione, con una novità. Infatti alla regia ha debuttato Daniele Luchetti che ha sostituito Saverio Costanzo, dirigendo quindi le due protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace, che interpretano rispettivamente Elena e Lila.

Questa per loro sarà l’ultima stagione, visto che dal prossimo anno lasceranno spazio a due nuove interpreti che si troveranno alle prese con i personaggi di Elena e Lila ma in età adulta. Lila e Lenù in L’amica geniale-Storia di chi fugge e di chi resta vivono la loro amicizia negli anni ’70. Nel corso di questi episodi abbiamo potuto vedere Elena che si è laureata alla Normale di Pisa, ha scritto un romanzo e si sta per sposare con Pietro. Mentre invece Lila ha lasciato il marito e vive con il figlio Gennaro, il tutto mentre lavora in fabbrica in condizioni durissime. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime puntate.

L’amica Geniale 3, cosa accadrà nel prossimo episodio: tutte le anticipazioni

Dopo i primi due episodi in molti si chiedono cosa succederà nelle prossime puntate. Sul web già è possibile recuperare alcune anticipazioni. Infatti nella serata di ieri abbiamo potuto vedere una Elena a Milano per presentare il suo romanzo. Proprio qui la protagonista ha incontrato Nino Sarratore che l’ha difesa a spada tratta con un giornalista.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Pechino Express, terribile lutto per un protagonista: “Sii felice, non sono solo”

Proprio in quei momenti Elena ha scoperto di provare qualcosa per l’uomo. Dopo la presentazione, però, Elena è tornata a Napoli per presentare Pietro ai suoi genitori. Allo stesso tempo Lila ha mandato a chiamare Lenù per farle una richiesta precisa. Infatti Lila chiede all’amica di occuparsi del piccolo figlio Gennaro, nel caso in cui le succedesse qualcosa.

LEGGI ANCHE >>> Manuel Bortuzzo, complimento inatteso da un big della tv: “Una presenza utile”

Nel prossimo episodio, intitolato ‘La Cura‘, ila starà sempre peggio a causa del lavoro in fabbrica. Per questo motivo Elena deciderà di scrivere un articolo di denuncia su ‘L’unità‘. Mentre invece nel secondo episodio, intitolato ‘Guerra fredda‘, Lila e Lenù cercheranno di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale. Allo stesso tempo Elena sposerà Pietro con una cerimonia riservata, ma un evento la farà sentire tradita. Appuntamento quindi al a domenica 13 gennaio in prima serata su Rai 1.