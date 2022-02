L’intervista di Papa Francesco da Fazio: “Migranti nei lager in Libia”. E poi giovani, guerre, rispetto degli altri e l’infanzia in Argentina

Tutto il pensiero di Papa Francesco in prima serata su Rai 3. Non era mai successo, ma l’intervista con Fabio Fazio a Che Tempo che Fa è servita per ribadire concetti già espressi, anche se con altra forza, e per raccontarsi.

Molti temi caldi, a cominciare dalle guerre e dal disprezzo per il valore della vita umana: “La guerra è un controsenso della creazione. Nella Bibbia Dio ha creato uomo e donna: poi arriva una guerra tra fratelli, uno cattivo contro un innocente, per invidia, e poi una guerra culturale. Subito vengono le guerre. La guerra è sempre distruzione. Fare una famiglia, portare avanti la società è costruire, la guerra è distruggere”.

A questo concetto si aggancia quello dei migranti che fuggono per trovare situazioni di vita migliori: “Ci sono migranti nei lager in Libia ma l’Unione Europea deve mettersi d’accordo per evitare che l’onere ricada solo su alcuni Paesi come l’Italia e la Spagna”. Ma quello che fa male è constatare come il Mar Mediterraneo sia diventato un cimitero a cielo aperto.

L’uomo di oggi non ha più il coraggio e la voglia di toccare con mano le miserie ed essere eroi come è stato per medici e infermieri durante la pandemia. E così non stupisce che al primo posto oggi ci siano le guerre e solo al secondo “bambini, migranti, poveri, coloro che non hanno da mangiare non contano. Sono nelle categorie basse, non sono al primo posto”.

L’intervista di Papa Francesco da Fazio: figli, perdono ma anche la sua Argentina

Uno dei temi centrali nei suoi discorsi, come anche da Fabio Fazio, è la famiglia: “Bisogna avere vicinanza con i figli. Quando coppie giovani si confessano o parlo con loro chiedo sempre: ‘Tu giochi con i tuoi figli?’ A volte sento risposte dolorose: ‘Padre, quando esco dormono e quando torno pure’. Questa è una società crudele, allontana genitori dai figli”.

Confessa di non essere un santo nella sopportazione quotidiana, perché ci sono tante persone che fanno sacrifici enormi e devono affrontarne il peso da soli. “Io ho uomini e donne brave che mi aiutano, non sono un campione di peso che sopporta le cose, sopporto come sopporta tanta gente. Se mi chiedete perché i bambini si ammalano e soffrono, non so rispondere”.

Altro tema, il perdono del quale tutti hanno diritto: “Dio ci ha fatto buoni ma liberi, la libertà è quella che ci permette di fare tanto bene ma anche tanto male, siamo liberi. Siamo liberi e padroni di prendere le nostre decisioni, anche sbagliate. La capacità di essere perdonato è un diritto umano, tutti abbiamo il diritto di essere perdonati se chiediamo il perdono”.

LEGGI ANCHE >>> Scuola, studenti a iNews24: “Fallimento psicologi in classe nel Lazio: non si presentavano agli appuntamenti o specializzati solo in materia scolastica”

LEGGI ANCHE >>> Il cameraman gli ostruisce la vista: il Presidente Mattarella gli fa cenno di spostarsi

Infine la parte più personale, con i suoi gusti musicali legati ai classici e al tango, perché per uno come lui nato a Buenos Aires non potrebbe essere diversamente. Gli piace stare con gli amici, perché anche il Papa ne ha, e gli sarebbe piaciuto fare un altro mestiere. “Volevo fare era il macellaio perché quando andavo a fare la spesa con la nonna vedevo il macellaio che aveva davanti una borsa dove metteva tanti soldi”.