Giovanna Civitillo, lacrime in diretta per la moglie di Amadeus: il motivo è sorprendente – VIDEO

Ospite de La Vita in Diretta, Giovanna Civitillo ha lasciato di stucco il pubblico del piccolo schermo: il pianto della moglie di Amadeus spiazza Matano.

Grande commozione questo pomeriggio, lunedì 7 febbraio 2022, a La Vita in Diretta. Ospite di Matano la moglie di Amadeus, direttore artistico della 72esima edizione del Festiva di Sanremo, non ha trattenuto il pianto.

Per il terzo anno consecutivo Amadeus è stato al timone della seguitissima kermesse canora ottenendo un grande successo e a La Vita in diretta, oggi, è stato dedicato ampio spazio al Festival. A parlare dell’evento giunto alla 72esima edizione, Giovanna Civitillo. La showgirl e ballerina non è riuscita a contenere l’emozione pensando al lavoro svolto da suo marito.

Rientrati in studio dopo una clip, Alberto Matano ha fatto notare le sue lacrime: “Cosa ti emoziona così tanto”. Le parole della Civitillo hanno colpito tutti: “E’ che sono orgogliosa. Se lo merita, è proprio bravo..!”. In studio Anna Pettinelli ha sottolineato quanto fosse contagiosa la sua commozione: “Piango pure io eh?! Mi emoziona, è bellissima questa cosa!”

Giovanna Civitillo commossa per il successo di Amadeus: le parole di Matano

“Se lo merita, è proprio beavo..!”, su queste parole Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, ha chiosato: “E’ così.. Chiaramente Giovanna è accanto a lui e dobbiamo dire che come in tutte le carriere ci sono stati momenti di luce come momenti d’ombra. Evidentemente per lei, dopo tutta questa fatica, vedere il suo Amadeus che viene così riconosciuto da tutti come l’artefice di questo meraviglioso Sanremo, è chiaro che c’è questa emozione. C’è grande passione e grande lavoro“.

Ancora, Anna Pettinelli ha espresso nuovamente il suo giudizio sulla coppia mettendo in evidenza l’amore puro che li contraddistingue. L’opinionista televisiva ha sottolineato l’assenza di concorrenza tra Amadeus e Giovanna mettendo in risalto il modo in cui la showgirl gioisca per i successi del marito.