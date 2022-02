GF Vip, lutto terribile per un’ex concorrente: “Il mio amore più grande” – FOTO

Terribile lutto per un’ex concorrente del GF Vip che disperata lo annuncia sui suoi profili social: al cordoglio si aggiunge il fidanzato

Chi non ha un amico a quattro zampe non può comprenderlo, ma il dolore di quando si perde il compagno peloso di una vita è come quello di quando scompare una persona a noi molto cara.

Aveva da poco compiuto 11 anni, ma poi Teddy non ce l’ha fatta. Ivana Mrazova e Luca Onestini sono sprofondati in un mare di lacrime quando il cane della modella ceco-italiana li ha lasciati. Ad annunciarlo è stata la stessa Mrazova che su Instagram ha pubblicato una storia con il cucciolo avvolto in una coperta con su scritto: “Il mio amore non ce l’ha fatta”.

La tristezza del momento è giusta, ma soprattutto evidente per l’ex gieffina che ha perso un amico, un fratello e quello che per lei ha rappresentato anche un figlio per gli ultimi 11 anni.

GF Vip, al cordoglio si aggiunge anche Luca Onestini

Il fidanzato di Ivana Mrazova, Luca Onestini, ha voluto condividere il suo personale e dolce pensiero per Teddy: “Abbiamo passato 4 anni bellissimi insieme, sei entrato nella mia vita e l’hai colorata di tanti momenti dolcissimi. Il tuo cuoricino, per quanto mi riguarda, non smetterà mai di battere. Ti voglio bene Teddino, corri e gioca anche in cielo come hai sempre fatto. Noi qui ti ricorderemo sempre”.

LEGGI ANCHE > > > Blanco, il suo gesto non è passato inosservato dopo la vittoria: perché l’ha fatto

NON PERDERTI > > > Cosa faceva Blanco prima di vincere il Festival di Sanremo? Nessuno lo sa

Quello del gippone reduce dall’esperienza in Spagna è un pensiero che proviene dal profondo del cuore proprio perché ha condiviso con il cucciolo 4 anni di vita. I due, per altro, erano molto legati come si evince dalle foto che spesso lo stesso Luca ha pubblicato. Dopo la foto per salutarlo, infatti, ha pubblicato un vecchio video in cui insieme corrono sulla spiaggia scrivendo: “Vola felice piccolo Teddy”.

La perdita del piccolo Teddy, inevitabilmente, segnerà Ivana e Luca proprio perché era parte della loro quotidianità. La sua scomparsa ha ferito in maniera evidente la coppia che, da ieri, non si fa più viva sui social.