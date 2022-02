GF Vip 6, concorrente in lacrime: “Vittima di un ricatto”. Cos’è successo

Amatissimo concorrente scoppia in lacrime nella Casa del Grande Fratello Vip: il motivo lascia tutti interdetti.

Ad avere l’ennesimo crollo nella Casa di Cinecittà è stata Miriana Trevisan. Questa volta però Biagio D’Anelli non c’entra. Ebbene, a far perdere la pazienza all’amatissima concorrente è stata Lucrezia Selassié.

L’uscita di Manuel Bortuzzo dalla Casa più spiata d’Italia ha destabilizzato Lucrezia Selassié la quale continua a fare i capricci anche con chi l’ha sempre sostenuta. A pagarne le spese questa volta è stata proprio Miriana Trevisan. La showgirl, scelta per Radio GF Vip assieme alla principessa ed a Nathaly Caldonazzo, ha dovuto subire le sfuriate dell’etiope.

A Lulù non stava bene la posizione che le era stata affidata. “Ho i complessi. Odio il mio naso e da questa parte si vede troppo. Voi non capite! Questa cosa mi fa soffrire..”, ha chiosato la gieffina che ha successivamente chiesto alla Trevisan di proteggerla qualora, questa sera, Alfonso Signorini avesse trattato le sue lamentele in puntata: “Ho sofferto tanto nella vita. Io non vengo mai capita da nessuno“, ha detto la 23enne sottolineando che l’assenza di Manuel nella Casa alimenta il suo malessere.

Miriana Trevisan in lacrime al GF Vip 6: “Mi ha chiesto di fare una cosa non giusta”

“Miry ti prego devi capirmi, le persone vanno capite mi pare una cosa umana“. Con queste parole Lucrezia Selassié ha chiesto a Miriana Trevisan di proteggerla questa sera in puntata qualora Alfonso Signorini decidesse di affrontare le sue sfuriate. La showgirl però, dopo le richieste della principessa etiope, ha avuto un crollo con Davide Silvestri e Giucas Caselli.

POTREBBE INTERESSARTI QUSTO ARTICOLO>>> Alex Belli torna nella casa del GF Vip: bomba in diretta!

TI COSNGILIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Lutto al GF Vip 6, la notizia sconvolge un concorrente: momento da brividi

Miriana ha dichiarato di essere stata ricattata: “Non voglio essere vittima di un ricatto. Si tratta di quella cosa della radio di Lulù, lei è arrabbiata. Ci sono rimasta male per delle cose che mi ha detto prima”, ha chiosato la gieffina affermando che se ci fosse stato Manuel nella casa forse la principessa sarebbe stata più lucida. “Mi mette in mezzo perché pretende che io in trasmissione dica che è giusto quello che lei fa. Mi ha chiesto di fare una cosa non giusta!”, ha aggiunto la showgirl sottolineando di non essere disposta a mentire in diretta solo per difendere la principessa.