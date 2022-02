Francesca Michielin, incidente imbarazzante a Sanremo 2022: “Ho visto la morte” – VIDEO

Francesca Michielin, incidente imbarazzante a Sanremo 2022: “Ho visto la morte”. La cantante e direttrice d’orchestra ha rischiato

La coppia più esplosiva di Sanremo 2022? Molti immaginavano che sarebbe stata Rettire con Ditonellapiaga, oppure Mahmood e Blanco che poi hanno vinto. Ma abbiamo la prova che nessuno può battere Francesca Michielin ed Emma Marrone.

Si sono scelte a vicenda prima del Festival, una a cantare e l’altra a dirigere l’orchestre perché è quasi diplomata al Conservatorio. Poi si sono esibite insieme nella serata dei duetti cantando Britney Spears e alla fine hanno convinto tutti perché insieme la loro chimica ha funzionato.

Ma sono state anche protagoniste di un incidente che poteva compromettere tutto e che hanno documentato a posteriori con un video. Subito prima di salire sul palco, Francesca è rimasta chiusa in bagno e non riusciva ad uscire. “Respira Francy, va tutto bene! Vieni qua che sei stupenda, fatti vedere! La luce dei miei occhi”, commenta ironicamente Emma nel video. E l’ex vincitrice di X Factor visibilmente affannata cerca di sorridere: “Ho visto la morte. Dirige l’orchestra: nessuno. Canta: Emma”, ha detto.

Francesca Michielin, incidente imbarazzante: come è nata la coppia con Emma?

Ma come è nata questa collaborazione inedita che è piaciuta molto al pubblico del Festival? Lo hanno raccontato entrambe a ‘Vanity Fair’. “Da Francesca ho imparato a credere di più in me stessa. Chi fa questo lavoro spesso perde l’oggettività delle cose: ci perdiamo dietro alle stron**te e alle critiche mosse in maniera banale. Francesca mi ha insegnato ad avere un po’ più di autostima e a guardarmi da fuori”, ha detto Emma

Una stima reciproca perché “è una collaborazione molto sincera. Quando dirigo per Emma sento che stiamo facendo musica insieme. È un privilegio stare in quella postazione. Mi ha subito ispirato il suo modo di affrontarlo e di cantare”, ha chiosato Francesca.