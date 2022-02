Forte vento a Milano: parte della copertura del tetto della stazione centrale si stacca

Il vento ha causato anche danni al Pirellone, il grattacielo del Consiglio regionale della Lombardia e dell’Unione europea, in via Fabio Filzi, vicinissima alla stazione Centrale. Danni alle auto, alberi caduti in altre strade.

A causa del forte vento che sta soffiando da questa mattina a Milano, una parte della copertura del tetto della stazione Centrale si è staccata. I tecnici intervenuti sul posto sono al lavoro per verificare l’entità del danno e nel frattempo sono stati allestiti dei percorsi ad hoc per consentire ai passeggeri di circolare in sicurezza. Non ci sono feriti e i treni continuano a viaggiare regolarmente. Il vento ha causato anche danni al Pirellone, il grattacielo del Consiglio regionale della Lombardia e dell’Unione europea, in via Fabio Filzi, vicinissima alla stazione Centrale. Danni alle auto, alberi caduti in altre strade.

Due anziani feriti

Un uomo di 66 anni intorno alle 11.30 in piazza della Libertà, ha riportato traumi all’addome, a una gamba e a una spalla ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Niguarda a Milano. Un’altra donna della stessa età è stata colpita alla schiena e al ginocchio ed è stata portata in codice verde all’ospedale di Rho. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri e due ambulanze.

Il Comune chiude i parchi pubblici

I parchi pubblici sono stati chiusi a causa di raffiche di vento che sono arrivare fino a 90 km/h. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale, che ha anche raccomandato ai cittadini di nona andare per tutto il giorno in aree alberate e non recintate. Raccomandato anche di evitare spostamenti se non necessari e di di parcheggiare nei viali alberati o vicino a ponteggi edili. I condomini sono stati pregati di avvisare i vicini di casa di eventuali cadute di materiali dai balconi. Il centro operativo comunale è al lavoro in caso di segnalazioni e controlli e sta monitorando la situazione.

Feriti nel Milanese

Danni anche nel Milanese, a Settala, dove un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un albero durante le operazioni di potatura. Ha riportato un trauma cranico, al volto e alle gambe e una frattura al piede. È stato portato in codice rosso al San Raffaele.

Un operaio di 35 anni, intorno alle 9.30, è caduto da un ponteggio ed ha riportato gravi traumi. È accaduto in un cantiere edile a Cornaredo, sempre nel Milanese. L’uomo ha riportato gravi traumi ed è stato portato in elicottero in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.