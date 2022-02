Crisi Ucraina, Usa avvisano: “Fino a 50mila civili morti in caso di guerra”. Mosca risponde: “Allarmismo e follia”

“Se Mosca dovesse invadere la capitale Kiev potrebbe cadere entro un paio di giorni” e “il bilancio delle vittime sarebbe gravissimo: l’Ucraina potrebbe subire dalle 5 alle 25mila vittime tra i soldati, mentre le vittime delle truppe russe potrebbero essere comprese tra 3 e 10mila; si perderebbe tra le 25 e le 50mila vite di civili”. Questo lo scenario dipinto dai funzionari americani, di Difesa e Intelligence, nel caso di un’eventuale invasione russa dell’Ucraina. “L’invasione potrebbe causare un’ondata di rifugiati verso l’Europa tra 1 e 5 milioni, molti dei quali si riverserebbero in Polonia”.

Si tratta di numeri preoccupanti, resi noti in alcune audizioni al Congresso e riportati dai media americani. Secondo gli esperti, la Russia detiene circa il 70% della potenza di combattimento di cui avrebbe bisogno per un’invasione dell’Ucraina.

I tempi di un’eventuale invasione russa secondo gli US

Nelle ultime due settimane, il numero dei gruppi tattici di battaglione ai confini, è salito a 83 dai 60 di venerdì e altri 14 stanno per arrivare, come confermato dai funzionari a Reuters. I tempi di un’eventuale invasione sono previsti per il 15 febbraio, quando si raggiungerà il picco di congelamento che consentirà il transito dei fuoristrada russi. Le condizioni potrebbero restare favorevoli fino alla fine di marzo.

“L’azione russa potrebbe avere diverse forme, tra cui l’annessione del Donbass, attacchi hacker o un’invasione di vasta scala dell’Ucraina”, ha affermato Sullivan ai microfoni della Nbc. “Stiamo intensificando i nostri sforzi per preparare la risposta all’escalation russa, mobilitano gli alleati e sostenendo l’Ucraina”, ha aggiunto. “Gli Usa non stanno inviando truppe per iniziare o combattere una guerra con la Russia in Ucraina. Abbiamo inviato forze in Europa per difendere il territorio della Nato”.

Mosca: “Gli Usa continuano con follia e allarmismo”

Dal canto suo, Mosca considera “una follia” quanto affermato dai funzionari americani circa i tempi di un eventuale attacco. “La follia e l’allarmismo continuano – ha dichiarato il vice ambasciatore russo dell’Onu, Dmitry Polyanskiy (riportato da Tass) – E se dicessimo che gli Stati Uniti potrebbero impadronirsi di Londra in una settimana e causare la morte di 300mila civili? Tutto questo sulla base delle nostre fonti intelligenze che non riveleremo”.

Ucraina: “Più chance di risolvere in modo diplomatico che quelle di un conflitto”

Intanto l’Ucraina ritiene che la questione con la Russia possa essere risolta in modo diplomatico: “Possibilità di trovare una soluzione diplomatica per la riduzione della tensione, considerevolmente maggiori della minaccia un’ulteriore escalation”, ha dichiarato Mykhailo Podoliak, consigliere della presidenza ucraina.

La Bielorussia avverte: “In caso di guerra taglieremo tutte le forniture all’Ucraina”

“Taglieremo tutti i tipi di forniture, non solo quelle di combustibile, ma anche quelle elettriche, insieme all Russia, se inizierà una guerra”, così il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, alleato di Putin. Quest’ultimo ha accusato gli Usa di “spingere verso la guerra” l’Ucraina che tuttavia “non lancerà mai un attacco contro i nostri e se questo dovesse succedere la guerra durerebbe al massimo tre o quattro giorni”.

Il fronte diplomatico

Sul fronte della diplomazia i Paesi sono al lavoro per porre fine alla crisi. Emmanuel Macron si è recato a Mosca oggi e martedì a Kiev. I colloqui si tengono “in coordinamento con i partner europei”. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz andrà a Kiev il 14 febbraio, mentre il 15 sarà a Mosca e oggi a Washington per discutere della lista di sanzioni contro la Russia in caso di attacco. Domani invece, Scholz ha organizzato a Berlino un vertice di crisi con il presidente francese Macron e polacco Duda.