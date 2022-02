Covid, dalle scuole alle discoteche: il graduale ritorno alla normalità a partire da oggi

Il Green pass per vaccinati e guariti con tre dosi avrà durata illimitata. Varrà invece sei mesi, il pass rilasciato a chi ha prima avuto il virus e in seguito ha fatto le due dosi. In questo caso, bisognerà dovrà sottoporsi alla terza.

Si apre oggi, lunedì 7 febbraio, una nuova fase della pandemia Covid-19. Per effetto delle nuove regole, torneranno in classe in presenza circa 600mila studenti e il Green pass per vaccinati e guariti con tre dosi avrà durata illimitata.

Si torna in classe: le nuove regole della quarantena

“La scuola in presenza è un valore da tutelare – ha affermato in tv il ministro della Salute Roberto Speranza – Perciò dico che gli studenti vaccinati, nella fascia 12-18 anni, fascia il cui tasso di vaccinazione è intorno all’80%, non andranno più in dad”.

Cambieranno anche le regole delle quarantene. Dalle elementari alle superiori, gli alunni vaccinati e guariti, a prescindere dal numero dei positivi in classe, non andranno più in dad e potranno continuare le lezioni in presenza presentando il Super Green pass e indossando la mascherina Ffp2.

I non vaccinati della scuola secondaria andranno in dad a partire dal secondo contagio. Tutti i non vaccinati, in caso di contatto stretto con un positivo, dovranno restare in quarantena 5 giorni, non più 10. Questa regola ha effetto retroattivo: da oggi, chi sta in dad da almeno 5 giorni potrà tornare in classe dopo il tampone negativo.

Nelle scuole dell’infanzia, per far scattare la quarantena, dovranno esserci 5 casi di positivi in classe, non più 1. Ciò implica che a partire da oggi, i bimbi che erano in quarantena con meno di 5 compagni di classe positivi, potranno tornare a scuola. Ma siccome la situazione è difficile da gestire, molte scuole stanno aspettando la revoca ufficiale della quarantena da parte delle Asl e non riammetteranno subito gli studenti.

Green pass illimitato

A partire da oggi, come detto, il Green pass rilasciato dopo la terza dose avrà durata illimitata. Non avrà più scadenza anche il certificato di chi ha completato il primo ciclo vaccinale ed è guarito dal Covid. Varrà invece sei mesi, il pass rilasciato a chi ha prima avuto il virus e in seguito ha fatto le due dosi. In questo caso, bisognerà dovrà sottoporsi alla terza.

Riaprono le discoteche

Da venerdì 11 febbraio riapriranno le discoteche. Vi si potrà accedere solo con il Green pass e se il locale si trova al chiuso bisognerà indossare la mascherina. Sempre a partire da venerdì, in zona bianca non servirà più la mascherina all’aperto. “In una settimana i casi sono scesi del 30%. Stiamo riuscendo a piegare la curva senza restrizioni invasive per la vita delle persone – ha affermato Speranza in un’intervista a Skytg24 – Di sicuro si sta aprendo una fase nuova, ma i numeri sono ancora alti, serve cautela. Le mascherine saranno ancora le nostre compagne di viaggio, in caso di assembramenti…”.