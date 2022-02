Covid, curva in discesa: ma la pandemia è finita? Il parere dell’esperto

Giorgio Palù, presidente del Cda dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e virologo del comitato tecnico-scientifico, consapevole dell’imprevedibilità del Sars-CoV-2, non azzarda ancora conclusioni in merito alla fine della pandemia.

La discesa della curva dei contagi è cominciata e prosegue in modo rapido. Ieri, domenica 6 febbraio, sono stati registrati 77.029 casi, mentre sabato 93.157. Diminuiscono anche i decessi, che di solito sono gli ultimi a scendere, passando da 375 di due giorni fa a 229 di ieri. Tra lunedì primo febbraio e ieri, i nuovi casi di Covid sono stati quasi un terzo in meno, cioè il 29%, passando da 976.223 a 692.250. Un calo del 43% in 21 giorni.

LEGGI ANCHE: Pechino 2022: il racconto della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali

Anche per questa ragione oggi si torna in classe in presenza, cambiano le regole della quarantena a scuola e l’11 febbraio riapriranno le discoteche (qui le nuove regole).

Tuttavia Giorgio Palù, presidente del Cda dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e virologo del comitato tecnico-scientifico, consapevole dell’imprevedibilità del Sars-CoV-2, non azzarda ancora conclusioni in merito alla fine della pandemia.

Palù al Corriere: “Presto dire che il Covid si sta esaurendo”

In un’intervista al Corriere della Sera Palù afferma che “è presto per dire se il Covid-19 sia in via di esaurimento. Mentre la curva epidemica è in fase di regressione in oltre 20 Paesi del mondo, assistiamo alla rapida crescita dei casi nell’Est Europa e nel Sudest asiatico. Il Pianeta è molto più densamente popolato del secolo scorso e non c’è area del globo dove vivano comunità isolare non raggiungibili dal virus, non vaccinate o immunizzate in seguito all’infezione naturale”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Scuola, studenti a iNews24: “Fallimento psicologi in classe nel Lazio: non si presentavano agli appuntamenti o specializzati solo in materia scolastica”

Per questo, aggiunge Palù, “non possiamo dichiararla vinta. L’unico raffronto con pandemia causare da coronavirus è possibile con i virus dell’influenza che sono stati responsabili di tre pandemie della durata di circa due anni nel secolo scorso (la Spagnola causata dal virus H1N1, l’Asiatica da H2N2 nel 1957 e la Hong Kong dal H3N2 nel 1968) e una di pandemia breve e mite nel 2009, causata dal virus H1N1 detta suina”.

Green pass illimitato: “Siamo in attesa di dati raccolti sulla durata della protezione vaccinale”

Sul Green pass che diventerà illimitato da oggi, Palù afferma che “illimitato è, dal punto di vista lessicale, termine improprio per il Green pass. Non si può intendere che il booster conferisce una protezione persistente nel tempo. È più corretto parlare di validità prorogata al momento sine die. Siamo in attesa di dati raccolti sul campo circa la durata della protezione vaccinale e alla qualità e alla persistenza della risposta immunitaria. È quindi possibile che vengano utilizzati altri richiami magari il prossimo autunno con un vaccino polivalente e aggiornato, se si conferma l’attuale calo della curva epidemica”.