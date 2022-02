Charlene di Monaco, quello che nessuno sapeva sulla principessa: clamoroso! La moglie di Alberto di Monaco si sta lentamente riprendendo dai suoi problemi psico-fisici

Dopo molti annunci sul possibile ritorno a casa, per quanto è dato sapere oggi la principessa è ancora ricoverata nella lussuosa clinica Svizzera di Zurigo.

Ormai tutti conoscono la sua storia, divenuta misteriosa negli ultimi 12 mesi. Dal viaggio condotto in Sud Africa lo scorso anno, Charlene Wittstock non è stata più la stessa. Prima il problema seguito ad un’operazione odontoiatrica, poi le difficoltà psicologiche, infine il nuovo ricovero in Svizzera. Un calvario che almeno fino ad oggi non ha ancora avuto un punto finale. Nelle ultime settimane si sono susseguite le voci sulla stampa internazionale su una sua presunta uscita dalla struttura di Zurigo. Prima sembrava scontato un ritorno a casa per la fine di gennaio (per le celebrazioni di Santa Devota), poi continui rinvii hanno lasciato le cose in alto mare. La sua famiglia sta sentendo molto la sua mancanza, con Alberto che ha anche deciso di prendere una casa vicino al lago di Zurigo per rimanerle vicino in questo periodo, andando a trovarla sovente. I due hanno due figli, i gemelli Gabriella e Jacques, di sette anni, che aspettano ancora di riabbracciare la madre.

Charlene di Monaco, il patrimonio della principessa è imponente: oltre 150 milioni di euro!

Quello che in pochi sanno è il patrimonio che la principessa Charlene può vantare nel Principato. L’ex nuotatrice sudafricana, ha sposato Albero II nel 2011, firmando un accordo (secondo i ben informati) che le avrebbe potuto consentire di lasciare il matrimonio dopo aver dato almeno un figlio al marito (un erede legittimo).

LEGGI ANCHE >>> Charlene di Monaco, il terribile affondo: “Come madre non la capisco”

LEGGI ANCHE >>> Charlene di Monaco, l’ultima verità è sconvolgente: i veri motivi della sua fuga

Il principe Alberto, primo erede della famiglia Grimaldi, ha un patrimonio netto di circa 1 miliardo di euro. A questo non viene incluso l’insieme di proprietà e terreni che gli appartengono a Monaco e in Francia. Secondo Celebrity Net Worth, la fortuna della principessa Charlene è valutata attorno ai 150 milioni. In molti si chiederanno come ha potuto accumulare una fortuna tale? Ovviamente questa cifra non è legata solo alla sua attività da sportiva professionista (si è ritirata nel 2008) ma al suo ruolo nella famiglia reale. Le sono state intestate proprietà e titoli, tanto da darle un cospicuo ritorno economico anche in caso di divorzio. La coppia si è sposata nel 2011 in un affascinante evento di tre giorni che, secondo quanto riferito, è costato oltre 70 milioni di dollari.

Secondo alcune fonti reali esiste la possibilità che la coppia possa arrivare ad una clamorosa separazione nei prossimi mesi e che la crisi della Wittstock sia anche legata ad alcune difficoltà nel rapporto matrimoniale.