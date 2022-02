Cattive notizie per un’ex concorrente del Grande Fratello: dopo il tumore arriva il Covid

Le cattive notizie sembrano non finire mai per l’ex protagonista del Grande Fratello che nelle scorse ore ha fatto un annuncio ai suoi fan.

Carolina Marconi, ex protagonista del Grande Fratello, qualche tempo fa a Storie Italiane, in una speciale puntata dedicata a Telethon, aveva informato tutti di aver finito i cicli di chemioterapia per il tumore al seno: malattia che ha scoperto di avere nei mesi scorsi.

L’ex fidanzata di Tommy Vee, dj la cui love story ai tempi nacque tra le mura della casa più spiata d’Italia, aveva comunicato con grande gioia a tutti di essere finalmente guarita dalla malattia.

Nel corso della trasmissione televisiva ha raccontato come ha vissuto il suo percorso di guarigione parlando anche delle aspettative sul suo futuro. “Sono stata circondata da tanto amore e questo per un malato è importante perché ti distrae”, ha esordito ai microfoni di Storie Italiane. “Ho fatto la mammografia qualche giorno fa ed è tutto pulito, non c’è nulla. Ricordo quell’esame con ansia, ho chiesto ogni minuto se il dottore vedeva qualcosa ma alla fine il medico mi ha detto che era tutto ok e ho tirato un respiro di sollievo”.

Carolina Marconi positiva al Covid

Carolina Marconi dopo aver sconfitto il tumore ha dovuto fare i conti anche con il Covid. Con il sorriso ha deciso di condividere con i suoi fan la lotta con il virus che lei definisce “non una semplice influenza”.

“Ciao ragazzi come state? – scrive a corredo di alcuni scatti che la ritraggono alle prese con il Covid. – Beh! Io sono ancora a casa. Dopo tanti giorni anche io con il covid per fortuna il peggio sembra sia passato. Ho avuto la febbre, male alle ossa ed un dolore costante in testa che non finiva mai. Ma ormai tutto è risolto, sto benone. Il Covid non è una semplice influenza. Sono stati giorni davvero brutti per fortuna avevo le tre dosi di vaccino. Nel frattempo colgo l’occasione per ringraziare tutti voi, settimana scorsa eravamo al nono posto come libro più venduto di genere vario in Italia e soprattutto grazie per le vostre recensioni, tutte belle anche le critiche sono ben accette”.

“Chiaramente non sono una scrittrice – chiosa Carolina -, ho voluto comunque raccontare con semplicità lo spirito di come ho cercato di affrontare la mia battaglia più difficile perché la vita è troppo bella e va difesa con forza e determinazione anche quando ci mette a dura prova. Vi voglio bene la vostra Rasatina”.