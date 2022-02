Camionisti contro le restrizioni anti-Covid: il sindaco di Ottawa dichiara lo stato di emergenza

Il sindaco di Ottawa ha dichiarato lo stato di emergenza per le proteste dei camionisti contro le restrizioni anti-Covid. In questi giorni si sta assistendo alla paralisi della capitale e il numero dei manifestanti, come ha ammesso il primo cittadino, è di gran lunga superiore a quello delle forze dell’ordine. I cittadini sono furiosi per il rumore incessante dei clacson e per le interruzioni del traffico. La polizia ha definito la situazione un assedio.