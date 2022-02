Barù e Jessica Selassié, confronto senza peli sulla lingua: colpo di scena al GF Vip

Manca meno di un mese alla fine del GF Vip 6 ed i concorrenti sono verso i titoli di coda: ora c’è stato un confronto inaspettato tra Barù e Jessica

Il rapporto tra Barù e Jessica Selassié non è mai stato ben definito, ma ai titoli di coda del GF Vip tra i due è arrivato un confronto: il nipote di Costantino della Gherardesca ha parlato senza peli sulla lingua.

Jessica Selassié è evidentemente presa da Barù, ma lo stesso non si può dire di lui. Quest’ultimo non ha mai avuto veramente belle parole nei confronti della Principessa etiope, neppure nel famoso confessionale che non sarebbe dovuto essere stato trasmesso, infatti il nipote di Costantino della Gherardesca la spingeva a frequentare il neo-entrato Gianluca.

Barù parlando con Davide Silvestri ha ribadito questa sua volontà di mettere fine a questo ambiguo rapporto creatosi con Jessica: “Io non provo nulla” ha ammesso il nipote di Costantino della Gherardesca che, con la principessa etiope non vuole avere nulla a che fare.

Barù e Jessica Selassié, Davide Silvestri mette in allerta il compagno d’avventura

Durante la conversazione tra Barù e Davide Silvestri, quest’ultimo ha fatto notare all’altro vippone che forse dovrebbe cambiare atteggiamento nei confronti di Jessica: “Stai attento a giocarci troppo perché poi, visto che lei è presa, tra poco, dallo scherzo, quando non farà più comodo a qualcuno, ti verranno tutti contro”. Il nipote di Costantino della Gherardesca non ha potuto far altro che dargli ragione: “Non ci voglio giocare, per niente. Comunque anch’io ho pensato la stessa cosa”. Con le sue parole, il concorrente del reality show ha messo a tacere ogni possibile necessario futuro con la Selassié, nonostante, spesso e volentieri -come lo stesso Silvestri gli ha fatto notare- i suoi atteggiamenti facevano intendere tutt’altro.

LEGGI ANCHE > > > Mahmood e Blanco stroncati da un famoso collega: “Ma stanno bene?”

NON PERDERTI > > > Silvia Toffanin mastica amaro, nessuno poteva immaginare questa mazzata

A queste parole, però, non c’è stata ancora la reazione di Jessica semplicemente perché nel momento della discussione lei non era presente. Con ogni probabilità, però, stasera il GF Vip potrebbe mettere la principessa etiope di fronte la dura verità: Barù non la vuole nello stesso senso in cui lei vuole lui.