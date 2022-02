La conduttrice più amata dagli italiani ha anticipato una clamorosa novità. Cosa sta per succedere.

Una delle più amate è seguite conduttrici italiane.

Il suo fascino e la capacità di intrattenere il pubblico vanno a braccetto. Senza di lei avrebbe senso l’informazione su Mediaset? I suoi scoop e le notizie shock, durante il programma Pomeriggio Cinque, accompagnano i pomeriggi di tantissime famiglie che per nessuna ragione al mondo cambierebbero canale.

La più seguita non solo sul piccolo schermo ma anche sui social dove la conduttrice partenopea è particolarmente attiva. Risale pochi minuti fa il tweet che sta tenendo col fiato sospeso tutti. La conduttrice ha detto a tutti di una sorpresa che sta per arrivare, ma che tipo di sorpresa?

Barbara D’Urso anticipa una clamorosa novità: cosa sta per succedere

La conduttrice di Pomeriggio 5 ogni giorno condivide con i suoi fan scatti, video ed anche anticipazioni interessanti attraverso i suoi canali social. Poco fa Barbarella ha fatto un annuncio su twitter dove asserisce che domani ci saranno interessanti novità: “Ehi amici di twitter… Siete pronti? Domani ci saranno delle novità…”.

Le domande piovono a raffica. Di cosa si tratta? A cosa allude Barbara? Condurrà un nuovo programma o cosa? Secondo quanto riportato da La nostra tv, la novità in questione potrebbe riguardare la futura edizione de La pupa e il secchione, show molto seguito alla cui guida dovrebbe esserci appunto la conduttrice di Pomeriggio Cinque.

“E se tra un po’ iniziassi a darvi degli indizi… Che ne dite?”, ha poi proseguito su Twitter Barbara D’Urso stuzzicando la fervida curiosità del suo seguito. Tutto ciò ha esaltato i suoi fan. Tutte le strade portano a La Pupa e il secchione e chissà che la conduttrice napoletana nei prossimi giorni confermerà tali rumors fornendo succose anticipazioni sul cast che l’affiancherà in questa nuova avventura. Per scoprirne di più bisognerà attendere… In fondo il tempo è galantuomo.