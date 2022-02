Anticipazioni Uomini e Donne, scelta improvvisa: rivoluzione sul Trono

Le anticipazioni di oggi, lunedì 7 febbraio, svelano un colpo di scena: la settimana di Uomini e Donne comincia col botto!

Difficilmente una corteggiatrice crea tanto scalpore, ed è successo proprio in quest’edizione con un Trono molto particolare: le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che questa settimana partirà a gonfie vele.

Nelle puntate scorse, Matteo Ranieri e Armando Incarnato hanno fatto fuoco e fiamme e dato spettacolo nel parterre per una persona in particolare. Denise, la corteggiatrice originariamente di Matteo, è stata sorpresa nel dietro le quinte con il cavaliere del Trono Over. Questa strana vicinanza tra Armando e Denise ha fatto storcere il naso a Matteo che, preso dal nervosismo, è stato travolto dallo sconforto ed ha pianto al centro dello studio. È stato proprio con le sue lacrime che il cavaliere si è reso conto dell’importanza della corteggiatrice per il tronista ed ha deciso di fare un passo indietro.

Oggi in studio, però, emergeranno le notizie di alcuni quotidiani online che faranno emergere un bacio tra Denise e Matteo. Le polemiche sorgeranno nel momento in cui il cavaliere del Trono Over discuterà con la corteggiatrice accusandola di non aver mai specificato di non essere interessata a lui. Denise abbandona lo studio, Matteo la insegue, ma Maria De Filippi lo inviterà a riflettere: dall’altra parte c’è Federica che abbandona il tronista ed il programma uscendo di scena ringraziando la produzione.

Anticipazioni Uomini e Donne, Luca Salatino ed Eleonora De Fazio

Il Trono di Luca Salatino ad Uomini e Donne, dopo lo scotto di Roberta Ilaria che non l’ha scelto, si sta rivelando tutt’altro che sereno e tranquillo: Eleonora De Fazio gli sta dando del filo da torcere. Nell’ultima puntata che ha visto protagonisti il tronista e la corteggiatrice, è arrivata una nuova segnalazione da parte di una persona misteriosa che ha voluto parlare solo con Luca: sembrerebbe si trattasse di una donna, vicina di casa di Eleonora ed il presunto fidanzato.

Dopo le dovute verifiche, la redazione ha scoperto che, effettivamente, sul citofono di casa della De Fazio c’è anche quello del fidanzato che, in una passata segnalazione, era già stato fatto presente.