Anticipazioni Love is in The Air, l’ostinazione di Serkan spiazza tutti: la reazione di Kiraz

Nuovi colpi di scena lasceranno interdetti gli appassionati di Love is in The Air. Serkan sempre più ostinato: tutte le anticipazioni.

Al centro della scena nelle nuove puntate di Love is in The Air troveremo ancora il giovane architetto. Serkan continua a rifiutare l’idea che il suo vero padre possa essere Kemal: Eda farà di tutto per aiutare il suo compagno ad accettare la realtà.

La seconda stagione della seguitissima serie turca continua a lasciare il pubblico di Canale Cinque con il fiato sospeso. Negli episodi in onda dal 7 all’11 febbraio 2022, al centro della scena troveremo ancora le vicende del giovane Serkan. L’architetto rifiuta l’idea che Kemal possa essere suo padre biologico.

Nonostante gli sforzi di Eda e l’ammissione di Aydan, la situazione fatica a cambiare per il protagonista. Addirittura l’architetto impedirà a Kemal di dare ascolto ad una richiesta di Kiraz: per il primo giorno di scuola la piccola ha espresso il desiderio di avere al suo fianco anche il nonno, ma quest’ultimo dovrà deludere le sue aspettative. La reazione di Kiraz sorprenderà tutti.

Serkan rigetta il fatto che Kemal possa essere suo padre biologico. Intanto Eda invita il suocero a cena: le anticipazioni di Love is in The Air

Delusa per l’assenza del nonno fuori scuola, Kiraz si chiuderà nel bagno dell’Istituto facendo preoccupare Eda e Serkan. L’intento della piccola è quello di fare avvicinare il suo papà a Kemal ma il risultato non sarà quello sperato. Difatti, Kemal correrà furi scuola per tirare Kiraz fuori dal bagno e per ringraziarlo Eda lo inviterà assieme ad Aydan alla cena organizzata con tutta la famiglia.

Stando alle anticipazioni però, Serkan continuerà ad essere ostinato nei suoi confronti. Oltre alla Yildiz anche Aydan farà il possibile affinché tra Kemal e Serkna ci possa essere un punto di incontro. Il giovane architetto troverà la forza per lasciarsi andare? Ma soprattutto come reagirà all’iniziativa presa da Eda senza chiedere prima il suo parere? Staremo a vedere.