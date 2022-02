Amici, storia d’amore finita per un ex amatissimo volto? Clamoroso annuncio

Sembrerebbe essere conclusa la storia d’amore per un ex amatissimo volto di Amici. L’annuncio lascia tutti i followers a bocca aperta.

Uno degli amati volti di Amici sembrerebbe aver concluso la sua storia d’amore con l’amato marito. Lei fa addirittura un annuncio a tutti, ma una rivelazione lascia i fan a bocca aperta e con l’amaro in bocca: cos’è successo.

Un fulmine a ciel sereno avrebbe colpito i fan di Amici. Infatti in molti ricorderanno Lorella Boccia, amatissima ballerina della trasmissione che fuori dagli studi di Canale 5 si è fatta notare per la sua storia d’amore con Niccolò Presta. La danzatrice nella giornata di ieri ha sorpreso tutti i fan, comunicando di essersi lasciata con una stories pubblicata su Instagram. Una notizia sorprendente, specialmente se si pensa che la coppia aveva festeggiato la nascita della loro prima figlia, Luce Althea, lo scorso 20 ottobre.

Sui social in questi mesi in molti hanno potuto notare il tripudio di foto familiari, poi però qualcosa sembrerebbe essersi rotto con i due che non si sono mostrati più insieme sui social network. Nonostante ciò in pochi avrebbero pensato all’addio, almeno prima della comunicazione di Boccia tramite le stories. Lorella ha addirittura raccontato che Nicola non tornava a casa da 20 giorni. Purtroppo dopo i vari messaggi da parte dei fan, Lorella ha sorpreso tutti, comunicando ai fan che era solo uno scherzo.

Amici, lo scherzo di Lorella Boccia è di cattivo gusto: la sua relazione

Sui propri social Lorella Boccia aveva comunicato la rottura affermando: “Alcuni di voi hanno notato l’assenza di Nick sui miei social, ne avevo già parlato qualche settimana fa. Ci siamo allontanati, ci siamo lasciati. Non torna a casa da 20 giorni, non vede la bambina da 20 giorni. Credo non ci sia bisogno di aggiungere altro“. La ballerina ha quindi fatto credere a tutti di una separazione imminente.

Inoltre la storia d’amore, secondo molti, era in crisi da diverso tempo e non è chiaro se questa situazione perdurava da prima della nascita della figlia. Nonostante ciò dai profili social dei due appariva tutto tranquillo e sotto controllo, almeno prima delle stories di Lorella. Diversi messaggi dei fan hanno quindi invaso i direct della ballerina, mostrando affetto e vicinanza.

Messaggi che in molti forse potevano risparmiarsi, visto che poco dopo la stessa Lorella Boccia ha comunicato che si trattava di uno scherzo. Ancora una volta la comunicazione è arrivata tramite le storie di Instagram. Il piccolo prank a molti non è piaciuto, specialmente a coloro che hanno speso del tempo per inviare un messaggio di vicinanza alla Boccia.