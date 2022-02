Amazon, mazzata terrificante per tutti gli utenti: è un fulmine a ciel sereno

Una nuova mazzata di Amazon potrebbe colpire gli utenti improvvisamente. La notizia è di poco fa e lascia tutti increduli.

Nuova clamorosa notizia riguardante Amazon. Il colosso dell’e-commerce infatti è pronto ad annunciare una nuova mazzata per i propri utenti. Andiamo quindi a vedere quale decisione sta facendo discutere tutti.

Sono tantissime le rimodulazioni che stanno riguardando gli utenti ed i servizi online che usufruiscono ogni giorno. Infatti nei mesi scorsi abbiamo potuto notare l’aumento dei costi di piattaforme di streaming video come Netflix, ma non solo. Ben presto anche Amazon potrebbe comunicare un aumento dei prezzi per il servizio Prime. Se in Italia questo annuncio ancora deve arrivare, negli Usa ormai è realtà. Infatti il Prime adesso per i cittadini statunitensi costerà 14,99 dollari al mese (in precedenza 12,99 dollari) o 139 dollari all’anno (in precedenza 119 dollari).

Le nuove tariffe entreranno in vigore a partire dal prossimo 18 febbraio per i nuovi clienti, mentre ai già clienti saranno applicate dopo il 25 marzo, proprio in vista del primo rinnovo. Questo per gli Usa è il primo aumento dei prezzi a partire dal 2018. Il colosso dell’e-commerce ha giustificato il tutto facendo leva sui costi di produzione dei contenuti Amazon Originals pubblicati su Prime Video, sull’aumento dei salari e sulla crescita dei costi di trasporto. Il servizio Prime negli Usa è attivo dal 2005 quando costava 79 dollari all’anno rispetto ai 139 attuali.

Amazon Prime, aumentano i costi in Usa: cosa cambia per l’Italia

Amazon ha quindi reso noto la comunicazione durante la conferenza sui risultati finanziari dell’ultimo trimestre in cui ad evidenziare la presenza di costi che iniziano ad incidere in modo significativo è la voce del reddito operativo. Infatti questo nel Q4 è diminuito su base annua passando da 6,9 miliardi di dollari a 3,5 miliardi di dollari. Questa spia si va a collocare nel bilancio dell’interno 2021 in cui tutti i altri principali indicatori sono risultati in crescita.

Nonostante ciò il colosso ha deciso di correre subito ai ripari. A dare ulteriori delucidazioni ci ha pensato il Ceo Andy Jassy, che ha rivelato come l’aumento dei costi sia una sfida a breve termine, che verrà riproposta anche nei prossimi mesi. Nel quarto trimestre dello scorso anno, infatti, l’azienda ha visto emergere una carenza di manodopera e la crescita dell’inflazione, che ad oggi persistono a causa della pandemia.

Fortunatamente, ad oggi, in Italia resta tutto invariato. Infatti il prezzo del Prime nella penisola non cambierà almeno per ora. A confermare il tutto ci ha pensatoAmazon nel consueto incontro con gli investitori che riesamina annualmente i prezzi da applicare negli altri Paesi. Ad oggi quindi il prezzo del Prime resterà fisso a 36 euro all’anno nella penisola.