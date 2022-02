WhatsApp, attenzione all’ultima pericolosa truffa: c’entra il Covid

Spunta su WhatsApp un’ultima pericolosa truffa per tutti gli utenti. Di mezzo ci sarebbe anche il Covid: cosa sta succedendo sull’applicazione.

Sono continui i pericoli di truffe su WhatsApp a causa di alcuni malintenzionati che sono pronti a tutto pur di rubare dati sensibili o conti bancari. L’ultimo raggiro coinvolgerebbe anche il Covid: la scoperta degli utenti.

Su alcune applicazioni la truffa è sempre dietro l’angolo. Una di queste è proprio WhatsApp, che purtroppo si ritrova spesso a dover lottare con alcuni account pronti a raggirare gli utenti più ingenui. Questo servizio di messaggistica è un veicolo veloce, specialmente per quanto riguarda l’invio di un messaggio da inviare a più contatti. Nel nuovo messaggio pronto a raggirare gli utenti, i malintenzionati hanno avuto l’idea di inserire anche due argomenti caldi nella penisola, come Covid e Superbonus.

Infatti stando al testo truffaldino il Governo avrebbe approvato un Bonus di 500 euro per chi si è già vaccinato. Questo messaggio apparirebbe in tutto e per tutto come un autentico sms. Quel che però conclude la truffa è un link presente al fine del testo che se cliccato potrebbe reindirizzarvi in una pagina con al suo interno un form. Se compilato, questo modulo riuscirebbe a regalare ai truffatori non solo i vostri dati sensibili, ma anche i dati del conto bancario. Per questo motivo invitiamo tutti a diffidare da questo tipo di messaggi e se possibile cancellare subito il testo e bloccare il contatto.

WhatsApp, come abbandonare un gruppo senza che nessuno se ne accorga: il trucco

Spesso i gruppi di WhatsApp possono essere davvero fastidiosi, ma uscire non ci fa sentire a nostro agio. Infatti spesso chi esce dalle chat con tante persone è soggetto a critiche, però esiste un trucco che vi permetterà di abbandonare la conversazione senza che nessuno se ne accorga. Il trick è molto semplice e potrà essere utilizzato da qualsiasi tipo di utente. Andiamo quindi a vedere come evitare che gli altri contatti vedano la nostra uscita dal gruppo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Vodafone, l’ultima offerta è davvero assurda: prezzi mai visti prima

LEGGI ANCHE >>> Diesel e Benzina, in arrivo un’altra batosta: davvero non ci voleva!

Prima di tutto bisognerà strisciare la chat del gruppo verso sinistra facendo comparire le opzioni a lui relative. Giunti qui troverete il menu della conversazione e tra le opzioni potrete scovare ‘Disattiva Notifiche‘. Una volta cliccato qui dovrete solamente disattivare le notifiche per ‘Sempre‘ ed il gioco è fatto. Così facendo infatti non vi apparirà più l’alert riguardante quel gruppo.