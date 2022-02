Il bambino nella foto oggi è la star di Sanremo 2022 e cantante amatissimo dal pubblico. Impossibile non riconoscerlo.

Il protagonista dello scatto in evidenza è nato a Milano il 18 gennaio 1994.

Sin da tenera età coltiva il sogno di diventare un cantante e l’esordio arriva nel 2016 con il brano Andiamo a comandare, tormentone estivo che ha raggiunto la vetta della Top Singoli, ottenendo il primo disco d’oro in Italia esclusivamente con lo streaming. Successivamente è stato certificato con cinque volte disco di platino dalla FIMI.

Nello stesso periodo ha preso parte a diversi festival musicali, fra i quali la quarta edizione del Summer Festival 2016. Nel 2016 è apparso nel videoclip del brano Vorrei ma non posto di J-Ax e Fedez e in Che ne sanno i 2000 di Gabry Ponte. Dall’11 settembre 2016 è entrato a far parte del cast degli ospiti di Quelli che il calcio di Rai 2. Il 28 dello stesso mese ha partecipato al programma televisivo musicale Bring the Noise.

Star di Sanremo 2022 e cantante amatissimo dal pubblico: lo riconosci?

Il 2 dicembre 2016 pubblica il suo secondo singolo, Tutto molto interessante. Il 19 maggio 2017 invece è il turno del suo terzo singolo, Volare, realizzato con la partecipazione di Gianni Morandi. Nel 2018 è protagonista del film Il vegetale e nello stesso anno, il 20 e il 21 dicembre, ha condotto Sanremo Giovani insieme a Pippo Baudo in prima serata su Rai 1.

Il 7 febbraio 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo 2019 come ospite della terza serata mentre a Sanremo 2022 è stato protagonista indiscusso della kermesse musicale insieme alla straordinaria Orietta Berti. I due sono stati il braccio destro di Amadeus sulla Costa Toscana, il secondo palco del Festival. Lunga 337 metri (più di tre campresterài da calcio) e un peso di 185.000 tonnellate (circa quattro volte il Titanic), Costa Toscana ha ospitato Sanremo prima di intraprendere la sua prima crociera, in partenza da Savona, il 5 marzo 2022. Come tutti avranno sicuramente capito il bambino nello scatto in evidenza non è altri che lo straordinario Fabio Rovazzi.