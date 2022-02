Sanremo 2023, pazza idea per la conduzione della prossima edizione: bomba!

La Rai inizia a pensare a Sanremo 2023 che potrebbe risultare orfana di Amadeus. Così dai vertici spunta una pazza idea per la conduzione.

Si è appena conclusa quella che per molti è stata una delle migliori edizioni di Sanremo, ma la Rai inizia a pensare già all’edizione del 2023. Infatti in caso di assenza di Amadeus spunta un’idea innovativa per la conduzione.

Quest anno il Festival di Sanremo ha avuto un successo senza precedenti, nonostante ciò la Rai pensa già al 2023. I numeri della 72esima edizione parlano chiaro, Amadeus vince e convince come dimostrato dagli ascolti record, in continuo crescendo. Infatti si è passati dal 55% di share della prima serata al 60,5% dell’appuntamento dedicato alle cover. In molti quindi pensano sia impossibile proprio che Ama abbandoni la kermesse musicale.

Secondo Dagospia, infatti, appare certa la conduzione di Amadeus anche per la prossima edizione. Nel caso in cui lo showman dovesse dire addio, però in Rai si sta pensando di affidare il timone ad una conduttrice donna. A rivelartlo ci ha pensato un’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere nella 73esima edizione della kermesse musicale.

Sanremo 2023, cosa succede in caso di addio di Amadeus: l’indiscrezione

Amadeus è l’assoluto protagonista delle ultime tre edizioni del Festival di Sanremo, con ascolti da record anche per la kermesse musicale italiana. Nonostante le tre edizioni stupefacenti, il conduttore potrebbe dire addio, lasciando quindi da grande protagonista. A rivelare il tutto ci ha pensato il giornalista di Dagospia, Giuseppe Candela.

Infatti sul portale di cronaca rosa si legge: “Gli ascolti clamorosi fanno gongolare la Rai, uno spettacolo riuscito che ha premiato il lavoro di Amadeus. Stando alle nostre fonti i vertici aziendali proporranno al conduttore la direzione artistica e la conduzione dell’edizione 2023“.

Il giornalista ha continuato affermando: “La Rai lo vuole e farà di tutto per convincerlo. Ma cosa farà il conduttore? Chiuderà il cerchio con i tre anni o concederà il poker? Di fronte a un suo no, l’azienda potrebbe vagliare una conduzione al femminile. E’ ancora troppo presto, ci sarà tempo per valutazioni più approfondite“. Quindi si inizia a pensare già alla prossima edizione del Festival, con la kermesse che ha riacquistato appeal proprio grazie ad Amadeus.