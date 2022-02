“Fa er pezzo de m**da”, Sabrina Ferilli indignata: il dietro le quinte con Amadeus – VIDEO

Più di un fuori onda, ma uno in particolare fa pensare che tra Sabrina Ferilli ed Amadeus possa esserci stato qualche attrito nel dietro le quinte

Sabrina Ferilli sarebbe dovuta essere la ciliegina sulla torta di un parterre di donne che hanno accompagnato Amadeus durante la settimana sanremese: qualcosa sembrerebbe essere andato storto.

Sabrina Ferilli è stata portata a Sanremo 2022 grazie a José, figlio di Amadeus, che ha subito dato il suo nome come donna che avrebbe voluto vedere accanto a suo padre sul palco del Teatro Ariston. Poteva il conduttore non accontentare il suo secondogenito? Pertanto, la Ferilli è stata la ciliegina sulla torta della settimana sanremese.

Qualcosa, evidentemente, è andato storto perché se due indizi fanno una prova, il video pubblicato dal personaggio del web Il Menestrelloh, cui vero nome è Marco Marfella:

UN SABRINA FERILLI GATE VOGLIO SAPERE DI PIÙ pic.twitter.com/Aft1lRN9qn — angy☀️🧚🏼‍♀️| (@thatsmelek) February 6, 2022

Com’è evidente nel video, infatti, la co-conduttrice dice una frase inequivocabile nel dietro le quinte mentre a parlare è proprio il padrone di casa: “Fa er pezzo de mer**”, quando lo stesso le chiede dov’è, è lei a rispondere “nun ce sto”. Il dettaglio, poi, inequivocabile, è quello della Ferilli che non gli dà la mano quando Amadeus la porta con sé.

Sabrina Ferilli e Amadeus ai ferri corti? Risponde il padrone di casa

LE GIUSTIFICAZIONI DI AMADEUS AL SABRINA FERILLI GATE.#Sanremo2022 pic.twitter.com/78ZvJ3QnA1 — ᴄʀᴜᴅᴇʟɪᴀ ᴅᴇ ᴠɪᴘ 🏳️‍🌈 (@crudeliadevip) February 6, 2022

Durante la conferenza stampa della finale, Amadeus ha risposto ai rumor circa una discussione tra lui e la Ferilli spiegando: “Non è mai stata nervosa, ma a differenza delle altre signore presenti al Festival lei è sempre voluta rimanere su di uno sgabello nel dietro le quinte. È di una simpatia incredibile e parlava con tutti, commentava qualsiasi cosa, parlando come lo fa nel suo linguaggio. Non credo ce l’avesse in particolare con qualcuno. La terminologia colorita, che apprendo ora, probabilmente è riferito a qualcosa che stava accadendo dietro le quinte, ma per ridere. Non c’è stata alcuna tensione. Ha animato il dietro le quinte”.

Amadeus ha voluto sgombrare qualsiasi campo minato giustificandolo con la simpatia, nota a tutti, della Ferilli, ma sul palco del Teatro Ariston non sembrava essere troppo divertita.