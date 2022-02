Sabrina Ferilli, in arrivo una nuova fiction Rai? L’indiscrezione

Sabrina Ferilli, come prevedibile, ha conquistato tutti con la sua partecipazione alla finale di Sanremo, dove ha portato l’allegria che trasmette anche a Tu Si Que Vales: la vedremo presto in una nuova fiction? Ecco cosa è successo.

Nella serata finale di Sanremo 2022, Amadeus ha scelto di essere accompagnato sul palco dell’Ariston da una delle attrici più amate dagli italiani. Sabrina Ferilli ha portato la sua genuinità e simpatia che hanno contribuito a stemperare la tensione nelle ultime fasi della competizione canora più importante del nostro paese.

C’è stato anche un bellissimo tributo a Raffaella Carrà, dove sulle canzoni della presentatrice si sono esibiti un gruppo di ballerini. Rovazzi, invece, ha fatto irruzione sul palco e si è esibito in un duetto con Orietta Berti. Sabrina Ferilli è uscita da questa serata con una certezza: la gratitudine nei confronti di Amadeus, della Rai e degli autori.

Sabrina Ferilli, all’orizzonte una nuova fiction Rai?

Alcune indiscrezioni riportano che ci sia stato uno screzio dietro le quinte fra Sabrina ed Amadeus, subito rientrato. Forse per una distrazione, il conduttore ha presentato da solo Emma, lasciando a bocca aperta l’attrice ciociara che aveva davanti a sè la scheda per introdurre, come da scaletta, la canzone di Emma.

Adesso che Sabrina Ferilli ha concluso la seconda esperienza sanremese, dopo quella con Pippo Baudo del 1996, si pone il dubbio di quale sarà il suo prossimo impegno lavorativo. In questi giorni la si è vista insieme a Maria Pia Ammirati, la direttrice di Rai Fiction. Per questo motivo, si è pensato che le sia stato proposto un nuovo progetto.

Il commento della direttrice di Rai Fiction all’esperienza di Sanremo

Sabrina Ferilli è stata già protagonista di numerose fiction Tv della Rai, come Commesse, Le ali della vita e Baciamo le mani. La migliorati ha anche confermato la sua stima per l’attrice commentando in questo modo sul profilo della Ferilli dopo l’esperienza a Sanremo: “Perfetta, intelligente, elegante. Che altro chiedere?“.