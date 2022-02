Regina Elisabetta, un desiderio che lascia tutti di stucco: grande commozione

Ancora una volta Elisabetta II lascia tutti senza parole. Alla vigilia del Giubileo di Platino del suo Regno, la Regina esprime un bellissimo desiderio. Alla vigili del 70esimo anniversario della sua ascesa al trono, Elisabetta II ha espresso un desiderio che ha lasciato tutti senza parole. Un dono per Camilla fa impazzire di gioia suo figlio Carlo.

Come si legge su Instagram, dall’account ufficiale della Royal Family, Elisabetta II ha deciso di sorprendere tutti nel lungo messaggio scritto per ringraziare il pubblico e la sua famiglia in occasione della vigilia del Giubileo di Platino. “E’ mio sincero desiderio che, quando il momento verrà, Camilla sia riconosciuta Regina Consorte“.

Un desiderio che ha sicuramente fatto impazzire Carlo, suo successore designato. Difatti, stando a quanto riferito da un portavoce, il principe di Galles e sua moglie sono “commossi e onorati”. Inoltre, parlando ai sudditi sua Maestà ha aggiunto: “Quando nel compiersi del tempo mio figlio Carlo sarà re, so che assicurerete a lui e alla moglie Camilla lo stesso sostegno che avete sempre assicurato a me”.

Camilla, inizialmente poco amata, col tempo ha conquistato la fiducia di tutti: il desiderio di Elisabetta ha commosso la duchessa

Dopo la morte di Lady Diana, principessa del Galles, Camilla era poco amata. Nel tempo però la duchessa di Cornovaglia è riuscita a conquistare la fiducia della Corona e dei sudditi divenendo sempre più una certezza per la Royal Family. Intanto, tornando al 70esimo anniversario dell’ascesa al trono di Elisabetta II, in occasione di questa importantissima ricorrenza, come spesso succede, la faccia della Regina è finita dappertutto con la scritta ‘Platinum Jubilee’: ‘Giubileo di Platino’.

Peccato solo per un imprevisto che ha ‘rovinato la festa’. Dalla Cina sono arrivati enormi scatoloni pieni di gadget con la stampa sbagliata: al posto di ‘Platinum Jubilee’ c’era scritto ‘Platinum Jubbly’, ovvero, ‘una sorpresa inattesa’. Un errore che in questi giorni ha messo in imbarazzo Buckingham Palace.