Scoppia la polemica al GF Vip 6. Una delle concorrenti ha fatto delle affermazioni che hanno sollevato un polverone.

Il GF Vip 6 tornerà in onda, in prima serata, lunedì 7 febbraio.

Dopo aver saltato la live di venerdì causa Festival, il programma condotto da Alfonso Signorini si arricchisce di argomenti da trattare nel corso della serata. Ne sono veramente molti. Il primo riguarda gli aggiornamenti sul trio amoroso del momento, quello formato da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Sicuramente si parlerà del bacio di Katia Ricciarelli e per ultimo l’episodio avvenuto solamente ieri sera.

Nel giorno della finalissima del Festival di Sanremo, i cui vincitori sono Blanco e Mahmood con Brividi, il Grande Fratello ha organizzato una festa rock per i vipponi. Quando la musica si è messa a tacere, e i protagonisti erano prossimi ad andare a letto, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan si sono appartate su un divanetto per parlare dell’avvicinamento tra Delia Duran e Soleil Sorge.

Le due gieffine poi hanno parlato dell’ex concorrente che si era infatuato di Miriana: Nicola Pisu. Manila Nazzaro ha ricordato quando l’ex gieffino ha proferito in preda al rifiuto una frase contro la sua amica: “Meriti uomini che ti trattano male”.

“Per me può anche morire affogato”. Scoppia la polemica al GF Vip 6: agghiacciante!

“Ci sono state delle cose che non mi sono piaciute sue. Lo so che non è stato bello. Poi soprattutto come sempre, quella roba brutta che ha fatto in confessionale. Sì dai quando durante le nomination ti ha votata e ha detto ‘speriamo che trovi uomini che…’. Cioè Miri lì ha toccato il fondo e per me puoi morire affogato”.

Quest’ultima frase è diventata virale e gli utenti di Twitter hanno duramente attaccato Manila Nazzaro. Sicuramente questo argomento sarà tema di discussione della diretta di domani e molti si chiedono come risponderà l’ex Miss Italia. Una frase pesante, per molti, che non si discosta da quella pronunciata da Nicola Pisu. Quest’ultimo potrebbe addirittura avere un confronto diretto con Manila Nazzaro.