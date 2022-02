Pechino Express, terribile lutto per un protagonista: “Sii felice, non sono solo”. A marzo su Sky Uno la nuova stagione dell’adventure-game

Dopo due anni di assenza, legata alla pandemia e alle limitazioni negli spostamenti e un trasloco dalla rai a Sky uno a marzo tornerà Pechino Express. E ancora una volta l’adventure-game sarà condotto da Costantino della Gherardesca.

Nelle ultime ore il popolare conduttore è stato colpito da un gravissimo lutto, affrontato con grande spirito. A 83 anni è mancata sua madre, la contessa Costanza Della Gherardesca, che da tempo lottava contro una malattia senza rimedio. E confermano la notizia, Costantino so è lasciato andare ad un tenero sfogo perché quello era iol suo vero punto di riferimento nella vita.

Ha ricordato a tutti che la mamma era “la persona a cui ho voluto più bene ed anche quella che mi ha voluto più bene”. Ma è stata anche quella che l’ha cresciuto, insieme a sua sorella Olimpia e gli ha insegnato tutto: ad essere generoso senza chiedere nulla in cambio a sorridere anche alla vita.

Pechino Express, terribile lutto per un protagonista: era erede di una storica famiglia

Ricordando la madre, Costantino della Gherardesca ha trovato anche modo di scherzare sulla sua situazione sentimentale: “Cara mamma, sii felice perché non sono solo. Si, certo, per colpa degli omosessuali che sono sempre più ‘ordinari’ sono di nuovo single. Ma ho tanti amici, tra cui il tuo amato Daniel e Federico”.

Costanza Della Gherardesca, pronipote del conte Ugolino citato da Dante nella Divina commedia (canto XXIII dell’Inferno)ha avito tre figli. Nel 1958 aveva sposato il conte Niccolò Gaetani Dell’Aquila Caetani, un matrimonio dal quale erano nati Olimpia (nel 1959) e Filippo (cinque anni dopo). I due divorziarono nel 1970 e Costantino nacque sette anni dopo, dalla relazione di Costanza Della Gherardesca con Alvin Verecondi Scortecci che lo riconobbe solo nel 1982. Ecco perché porta il cognome della mamma.

Costantino ha ricordato come la madre fosse profondamente legata ai suoi nipoti e non è un caso che la notizia abbia profondamente turbato Barù Gaetani, oggi concorrente del GF Vip 6. La notizia è arrivata anche a lui, nelle ultime ore, direttamente in confessionale.