Meteo, tornano piogge e temporali: impulso freddo in Italia

Nuova fase perturbata per l’Italia, con il meteo che lunedì e martedì sarà caratterizzato da piogge e temporali: cosa sta succedendo.

Il meteo sulla penisola italiana sta entrando in una nuova fase, in cui torneranno piogge e temporali. Un impulso freddo transiterà sulla penisola rimescolando le carte in tavola dal punto di vista atmosferico: tutte le previsioni.

Il meteo sulla penisola italiana è in continua evoluzione, con piogge e temporali che ben presto potrebbero tornare protagonisti sulla penisola. Fino ad oggi l’inverno è stato piuttosto titubante a causa della presenza di una vasta e ingombrante area di alta pressione che dall’Europa Centrale è riuscita ad arrivare fino alla regione del Mediterraneo. Eppure secondo molte proiezioni la vera stagione invernale potrebbe arrivare proprio durante il mese di febbraio.

Quindi fino al giorno di San Valentino avremo tante sorprese specialmente dal punto di vista meteorologico. Proprio durnante la festa degli innamorati potrebbe esserci uno scambio di meridiani. Secondo il Centro Europeo dovrebbe esserci una svolta gelida proprio durante questi primi dieci giorni di febbraio. Ovviamente questo cambiamento repentino dovrebbe riguardare anche l’Italia. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo in queste ore sul Paese.

Meteo, piogge pronte a bagnare il paese: ultimo giorno di tregua?

Un veloce impulso di aria fredda di origine artiche è pronto ad attraversare la penisola e dopo oltre un mese di fine settimana dal tempo stabile, il maltempo potrebbe tornare sul paese. Ma la perturbazione non riguarderà tutta l’Italia, infatti il maltempo dovrebbe riguardare solamente le regioni del medio basso Adriatico e del Sud. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principale della penisola italiana.

Sulle regioni del Nord Italia avremo nebbie e nubi basse che andranno a ridurre la visibilità soprattutto in Valpadana. Situazione prevalentemente soleggiata invece sulle Alpi e Prealpi, ma con diverse nevicate che potrebbero arrivare in serata. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime che oscilleranno dai 9 ai 13 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo sole e nubi irregolari in estensione su tutto il settore. Inoltre, almeno durante questa domenica, non dovrebbero esserci particolari piogge se non dalla serata sulla medio-alta Toscana. Anche qui le temperature saranno stabili, con valori massimi che andranno a stabilizzarsi dai 12 ai 15 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo sole e nubi irregolari, con diversi rovesci che potrebbero andare a colpire tra Campania meridionale e Calabria tirrenica settentrionale. Anche a causa del ritorno del freddo, le temperature subiranno una lieve flessione, con massime che andranno a stabilirsi tra gli 11 ed i 16 gradi.