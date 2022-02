Irruzione a Domenica In, Mara Venier: “Non puoi stare qui!”

Nel pomeriggio del 6 febbraio c’è stata un’irruzione sul palco di Domenica In. La padrona di casa, Mara Venier, ha reagito in maniera del tutto inaspettata, dando luogo ad un siparietto a cui ha preso parte anche Iva Zanicchi.

Iva Zanicchi, durante il Festival di Sanremo appena concluso, non ha forse raccolto quanto sperava. Come non accadeva da diversi anni, Amadeus è riuscito a portare tanti giovani e nomi nuovi sul palco, affiancandoli alle leggende della musica. Il pubblico della kermesse musicale non è mai stato numeroso, e sembra aver premiato le novità musicali.

Iva Zanicchi, infatti, si è piazzata solo diciottesima su venticinque partecipanti a Sanremo 2022, ed anche ad altre icone della musica italiana come Massimo Ranieri non è andata benissimo. L’Aquila di Ligonchio, però, non ha perso la sua proverbiale ironia, neanche quando è stata ospite da Mara Venier a Domenica In.

Mara Venier, la reazione all’irruzione sul palco: “Vai giù!“

La puntata del 6 febbraio di Domenica In si è svolta direttamente da Sanremo, ed è durata fino alle 18:30, quando ha passato il testimone a L’Eredità. Sul palco si sono susseguiti tutti i protagonisti del Festival della canzone italiana, che prima hanno cantato in playback, e poi si sono concessi ad una breve intervista con Mara Venier.

Quando è salita sul palco Iva Zanicchi, è andato in scena un inaspettato siparietto. È salito sul palco anche il suo autore Italo Ianne, che non avendo effettuato il tampone antigenico non era autorizzato a stare lì. Mara Venier ha subito cercato di fermarlo: “Non posso darti il microfono, non puoi stare mica qui. Italo, devi andare giù!“.

Iva Zanicchi scherza su Italo: “È morto e non lo sa“

Iva Zanicchi ha voluto scherzare su quanto successo con il suo autore, commentando: “È andato, è completamente fuori come un balcone“. La Zanicchi si è esibita con la canzone Voglio Amarti, che ha voluto dedicare al marito che si trova purtroppo a casa a combattere ancora una volta con un tumore e non ha potuto accompagnarla.