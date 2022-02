Manuel Bortuzzo, complimento inatteso da un big della tv: “Una presenza utile”. C’è chi ha cambiato idea sulla partecipazione al GF Vip 6

Quando Manuel Bortuzzo è entrato nella casa del GF Vip 6 non tutto il pubblico del reality conosceva a fondo la sua storia e non tutti avevano capito il senso della sua scelta. A bocce ferme, anche se non è arrivato fino in fondo, possiamo dire che ha vinto.

Il primo a riconoscerlo è stato uno che conosce molto bene il mondo della tv e i suoi meccanismi. Perché Maurizio Costanzo è un attento osservatore di quello che succede in televisione e non perde una puntata del reality di Canale 5. Così, settimana dopo settimana, ha saputo apprezzare fino in fondo quello che Manuel ha portato in un programma all’apparenza molto leggero.

Rispondendo alla lettera di una spettatrice che sul settimanale ‘Nuovo’ esaltava il percorso del ragazzo al Grande Fratello Vip, Costanzo ha detto di essere d’accordo. “La presenza di Manuel Bortuzzo nella Casa è stata utile a portare il tema della disabilità nelle case degli italiani”.

Manuel Bortuzzo, complimento inatteso: in pochi mesi ha cambiato completamente idea

Manuel ha saputo farsi apprezzare senza pietismi e in più ha costruito anche u rapporto forte con Lulù. E anche l’appassionata vicinanza dei due ragazzi ha saputo conquistare il pubblico, ne è convinto Costanzo: “Credo che a intenerire tutti ci sia stata anche la sua storia d’amore con Lulù Selassié“, ha scritto

Evidentemente ha cambiato idea, perché solo l’estate scorsa quando ancora il cast del GF Vop 6 non era stato reso noto ma il nome di Manuel ballava già, la pensava diversamente. Sempre su ‘Nuovo’, il celebre giornalista e conduttore gli consigliava di tenersi alla larga del programma. “Purtroppo al GF Vip viene fuori sempre il peggio delle persone e io vorrei che lui rimanesse l’immagine di un ragazzo combattivo e umile”.

LEGGI ANCHE >>> Alex Belli torna nella casa del GF Vip: bomba in diretta!

LEGGI ANCHE >>> Alessia Marcuzzi, c’è la proposta di Maurizio Costanzo: fan impazziti

L’ex nuotatore azzurro però aveva già deciso di partecipare e ha ascoltato solo se stesso. IL Grande Fratello Vip gli ha portato una nuova popolarità e anche un nuovo amore, quindi alla fine ha avuto ragione lui.