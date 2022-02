Mahmood e Blanco trionfano al 72° Festival di Sanremo

Primo posto per il duo record di ascolti, seguono Elisa e Gianni Morandi. Si chiude l'edizione più vista degli ultimi anni del Festival di Sanremo

Sono Mahmood e Blanco i vincitori del Festival di Sanremo e i candidati a sfidare all’Eurovision i migliori artisti del Continente. Dopo il successo internazionale di “Soldi”, il rapper strappa nella finale con televoto il primo premio a Elisa e Gianni Morandi.

Il brano “Brividi“, già record di ascolti su Spotify, ha permesso a Mahmood e Blanco di conquistare i fan. A centinaia si sono assiepati in questi giorni sotto all’hotel dei due, per poterli salutare e scattarsi un selfie con i vincitori annunciati di questa edizione.

Record di ascolti per Sanremo 2022

Ascolti da record anche per il Festival in tv, dopo il boom della serata di venerdì con uno share del 60,5% e oltre 11 milioni di spettatori incollati davanti al monitor, anche la finale ha fatto registrare numeri che il piccolo schermo italiano non vedeva da anni.

Una sola certezza: dopo il grande successo di questa edizione del Festival di Sanremo il ritorno di Amadeus alla conduzione appare scontato. Molti i punti in comune con il ritorno del presidente Mattarella al Quirinale, a partire dall’apertura dell’ultima serata con l’Inno di Mameli suonato dalla Banda della Guardia di Finanza.

Sabrina Ferilli e Raffaella Carrà

Madrina d’eccezione del finale col botto l’amatissima Sabrina Ferilli, protagonista di un leggero e riflessivo “non monologo”. Così come il tributo a Raffaella Carrà, che ha commosso anche Sergio Japino tra i pubblico.