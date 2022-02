Lutto al GF Vip 6, la notizia sconvolge un concorrente: momento da brividi

Colpo di scena al GF Vip 6 dove gli autori comunicano la terribile notizia del lutto ad un amato concorrente: momento da brividi

Per il secondo anno consecutivo nella Casa del Grande Fratello Vip si vive il profondo dolore del lutto. Dopo il momento drammatico vissuto nel corso della scorsa edizione con Dayane Mello per la morte del fratello, questa volta è stato Barù Gaetani a ricevere la terribile notizia.

Ore di grande dolore per l’enologo e food influencer Barù Gaetani. Chiamato in confessionale, gli autori del GF Vip hanno comunicato al gieffino la scomparsa della sua cara nonna. Il toscano dopo la terribile notizia è apparso particolarmente scosso ed ha subito deciso di aprirsi con Soleil Sorge.

Nel corso della chiacchierata avvenuta in bagno con l’influencer, Barù ha spiegato che il suo umore nella Casa non era dei migliori proprio per lo stato di salute in cui sapeva che versava sua nonna. Queste le parole riprese da Biccy.it: “Sai.. Sono triste per questo motivo qui, adesso lo sai. Lei era malata, sono triste ovviamente, sai che ero molto legato a lei. Però no, non voglio dirlo a tutti perché non mi piacciono le finte, sai quelle cose che poi succedono in questi casi, quindi preferisco non dirlo per adesso”.

Barù Gaetani nella Casa del GF Vip 6 affronta il dolore per la morte di sua nonna: “Una persona di larghissime vedute”

Dopo la terribile notizia Barù ha trovato comunque la forza di lasciarsi andare nel corso del party musicale organizzato ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip. L’enologo e food influencer era molto legato alla sua cara nonna, difatti, già in passato aveva espresso bellissime parole sulla donna.

A riprenderle è stato ancora Biccy.it. “Ho avuto dei familiari splendidi e super inclusivi. Ad esempio, nessuno mi ha mai detto di non andare con gli uomini, non hanno pregiudizi o schemi mentali retrogradi“, ha chiosato tempo fa il nipote di Costantino della Gherardesca. Una famiglia di ampie vedute a partire dalla nonna nonostante appartenesse ad un’epoca diversa: “Se avessi voluto fidanzarmi con un maschio, per loro sarebbe stata normalità”. Barù Gaetani ha dunque descritto la sua famiglia come un ambiente gay friendly: “Da mia nonna a tutti gli altri, sono persone di larghissime vedute e con una visione del mondo davvero giusta”.