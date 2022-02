Iliad, eliminate definitivamente queste offerte: colpo di scena!

Colpo di scena per Iliad, con l’operatore che ha deciso di eliminare definitivamente alcune delle sue offerte: tutti i dettagli.

Non mancano mai le novità nel mondo Iliad, con l’operatore che ha deciso di togliere dal mercato alcune delle sue offerte più richieste. Andiamo quindi a vedere quali piani tariffari non saranno più disponibili sul mercato.

Tra i migliori operatori telefonici sul mercato, ad oggi, troviamo senza ombra di dubbio Iliad. Infatti le sue offerte mobili sono sempre tra le più richieste nel settore della telefonia. Nonostante questo, però, la compagnia ha dovuto rivedere alcune delle sue offerte, arrivando quindi a cancellare dal mercato alcune di queste.

Una vera e propria batosta per chi era interessato. Nonostante ciò, ad oggi, la compagnia di origine francese si è rivelata una vera svolta nel mercato, visto che ad oggi riesce a competere con colossi del settore come Vodafone, Tim e WindTre. Periodicamente l’operatore rosso rinnova le sue offerte ed altre invece le elimina. Andiamo quindi a vedere tutte le offerte che sono state eliminate tra i piani tariffari a disposizione.

Iliad, tutte le offerte che non saranno più disponibili: quali sono

Tutti sono a conoscenza della vantaggiosissima offerta Iliad Giga 120 GB, che regala a chi lo sceglie il maggior quantitativo di Giga tra tutte le offerte presenti sul mercato. Il suo prezzo è di 9,99 euro al mese, in piena linea con quanto offrono Tim e Vodafone.

Mentre invece un’altra offerta molto apprezzata ma pronta ad andare via è Giga 80, dal costo di 7,99 euro al mese. Inoltre è presente anche un’altra offerta in grado di offrire GB 40 a 6,99 euro al mese e l’offerta Voce senza GB. Sono tanti quindi i pacchetti del genere mandati in pensione dalla compagnia telefonica, che non renderà più disponibile l’abbonamento.

Mentre invece Iliad ha deciso di promuovere alcune offerte Flash come: Flash 150 a 9,99 euro al mese che però e’ piu’ attivabile da almeno un paio di settimane. Mentre invece non è più in promozione il cosiddetto GB 50 che è stato sostituito da GB 80 con cui condivideva il costo mensile di 7,99 euro al mese. Infine l’ultima offerta non più attivabile è Flash 100 5G a 9,99 al mese.