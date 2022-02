Elisabetta Gregoraci, la confessione stende tutti: “Se arriva, sono felice”. Ospite a Verissimo, racconta tutta la verità su Briatore

Gli studi televisivi sono il suo pane quotidiano, anche se per ora non è mai riuscita ad avere un programma tutto suo. Ma per la prima volta Elisabetta Gregoraci è arrivata a Verissimo accompagnata dall’uomo della sua vita, Nathan Falco.

Nelle mille interviste rilasciate prima e dopo l’addio a Flavio Briatore, Eli non ha mai negato che il suo grande amore sia il figlio, la sua vera ragione di vita. In questo momento è anche quello che li unisce profondamente, perché per la felicità di Nathan anche dopo la loro separazione sono riusciti a mantenere ottimi rapporti. E quest’anno per la prima volta dall’addio, sono anche tornati tutti insieme in Kenya per le vacanze di Natale.

La Gregoraci non nasconde la sua felicità: “Quando si mette al mondo un figlio è una grande responsabilità. Bisogna far sì che il bambino sia sempre sereno. Nostro figlio è anche la nostra priorità”. Ma non sarà questo a farli riavvicinare, lo conferma ancora una volta. “Non c’è nessun ritorno di fiamma. Ci vorrebbero sempre insieme e, in realtà, noi ci stiamo parecchio. Passiamo tanto tempo insieme, perché bisogna far sì che i bambini siano sempre sereni”.

Elisabetta Gregoraci, la confessione stende tutti. Il suo rapporto strettissimo con Nathan

Il segreto nel suo rapporto con il manager cuneese è l’equilibrio: “Abbiamo lavorato molto per arrivarci. È stato difficile, ma ce l’abbiamo fatta e ne sono contenta”. Sarebbe anche contenta di trovare un nuovo amore, ma per il momento deve aspettare anche se confessa che “nella prossima intervista mi piacerebbe parlare di un fidanzato. Non è che mi sveglio al mattino e dico ora lo trovo. Ma se arrivasse, sarei felice“.

Poi però parla anche Nathan Falco: “È un po’ severa, per esempio nella scuola e mi controlla sempre il telefono, anche se io non glielo lascio fare e cambio password”. Ma il loro è un rapporto profondissimo: “Lui è il mio tutto, sono follemente innamorata di lui”.