Doc – Nelle tue mani 2 anticipazioni, nuova storia d’amore: il pubblico non sta nella pelle

Spuntano le prime anticipazioni sulle nuove puntate della seconda stagione di ‘Doc – Nelle tue mani’: nuova storia d’amore nella serie.

La seconda stagione di ‘Doc – Nelle tue mani’ sta convincendo tutti i telespettatori Rai. Nelle nuove puntate ci sarà tempo per una nuova storia d’amore: andiamo a vedere cosa succederà nei prossimi episodi.

Ad oggi la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani non ha deluso le aspettative e sta ottenendo degli ottimi ascolti. Dietro al grande successo della serie tv troviamo il grande lavoro degli sceneggiatori e della bravura degli attori in grado di ruotare intorno al protagonista Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. Inoltre non mancano novità nel cast, con l’ingresso di Marco Rossetti che impersona il dottor Damiano Carrara.

L’attore 36enne ha deciso di fornire delle anticipazioni sulle nuove puntate della serie televisiva. Infatti sul sito specializzato, Rossetti ha dichiarato: “Come dice Luca Argentero ‘Preparate i fazzoletti’. Si piange molto. E si sogna con una storia d’amore che riguarderà anche me“. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime puntate dell’amata fiction.

Doc – Nelle tue mani 2, nuova storia d’amore: Marco Rossetti è il protagonista

Spuntano nuove anticipazioni quindi sulle nuove puntate di ‘Doc – Nelle Tue Mani 2‘. A fornirle, come detto, è stato Marco Rossetti. L’attore che interpreta il dottore Damiano Carrara ha rivelato i dettagli del suo ruolo all’interno della serie Rai. Infatti sulle pagine di TvMia si legge: “l mio ruolo è quello di un medico che ha un passato in comune con alcuni dei protagonisti”.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Sanremo 2023, pazza idea per la conduzione della prossima edizione: bomba!

Rossetti ha poi continuato l’intervista affermando: “Sono molto vicino alla dottoressa Giordano, interpretata da Matilde Gioli. E alla caposala Teresa che invece ha il volto di Elisa Di Eusanio“. Dopo una settimana di pausa dovuta al Festival di Sanremo, la serie è pronta a tornare il prossimo giovedì 10 febbraio, come sempre alle 21:25 su Rai 1.

LEGGI ANCHE >>> Amici 21 anticipazioni, c’è il nome del nuovo eliminato: tutti spiazzati

Inoltre durante l’intervista Rossetti ha anche rivelato alcuni dettagli del suo mestiere affermando: “Ho comprato un’attrezzatura completa da medico e mi sono esercitato per settimane con amici e parenti“. Per questo motivo il dottore Damiano Carrara ha richiesto un impegno maggiore per l’attore che si è addirittura esercitato in casa.