Blanco, insieme a Mahmood è il vincitore del Festival di Sanremo 2022. Nessuno però ricorda cosa faceva prima di diventare un cantante.

Come nelle fiabe, il lieto fine. In questa narrazione però non ci sono streghe cattive o principesse da salvare bensì due ragazzi come tanti altri, almeno nell’aspetto.

I protagonisti, mossi dalla stessa passione, sono riusciti a vincere il Leone d’oro del Festival di Sanremo. Mahmood per la seconda volta – nel 2019 con Soldi il primo trionfo -, per Blanco invece si tratta della prima volta. E che prima volta tenendo conto anche del salto che ha fatto passando dai campi di calcio al palco dell’Ariston.

Prima di lottare a suon di musica, Blaco era un calciatore e davanti a sé aveva una carriera da difensore. In molti si aspettavano un salto di qualità in qualche big di Serie A, era un talento cristallino. Nessuno però avrebbe mai pensato di vederlo senza scarpini e salire trionfando sul palco di Sanremo.

Cosa faceva Blanco prima di vincere il Festival di Sanremo? Nessuno lo sa

La sua storia merita di essere raccontata. Nato il 10 febbraio del 2003 a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, coltiva il sogno di diventare un calciatore. Fino a due anni fa era il capitano degli Allievi della Vighenzi, squadra di Padenghe del Garda considerata tra le migliori nella provincia bresciana.

Non era un bomber come molti potrebbero pensare. Lui era un difensore, un muro invalicabile. È cresciuto nelle giovanili della Feralpi Salò per poi spostarsi a Padenghe, dove ha completato il percorso giovanile con la Vighenzi.

L’addio al mondo del calcio arrivò nel momento in cui, Blanco dentro di sé ha avvertito un cambiamento. A farlo sentire vivo non era più il calcio, ma la musica. È così che oggi tutti conoscono Blanco ma nessuno “Fabbro”, diminutivo del suo cognome con il quale lo chiamavano i compagni di squadra.

Il 15 novembre 2015 Riccardo Fabbriconi sfidava Giorgio Scalvini – suo coetaneo e difensore bresciano oggi all’Atalanta – in Feralpi Salò-Atalanta 0-6. Il primo oggi è il vincitore di Sanremo 2022 e il talento del momento nella musica, il suo coetaneo gioca in serie A con la Dea e nell’Under 21 di Nicolato. Dai campi di calcio con la maglia del Feralpi Salò e della Vighenzi al palco di Sanremo con la canzone «Brividi», vincitrice della 72esima edizione della kermesse musicale.